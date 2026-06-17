Google Home Speaker, l’evoluzione di Gemini per la casa

Anche Google ha ora il suo speaker. E se il design non è proprio originale, di sicuro lo è quello che c’è dentro: ovvero un assistente digitale con cui colloquiare in maniera sempre più naturale. Insomma il nuovo Google Home Speaker non è solo un semplice prodotto audio, ma un dispositivo smart progettato specificamente per Gemini. Un tassello in più, dunque, nella trasformazione della smart home in chiave IA

L’altoparlante pensato per Gemini

Il nuovo speaker nasce attorno a Gemini in Home, la piattaforma che porta l’intelligenza artificiale di Google dentro speaker, display e dispositivi domestici compatibili. L’obiettivo è superare il vecchio modello basato su comandi rigidi, per offrire interazioni più fluide e contestuali.

Secondo l’azienda di Mountain View, l’assistente è in grado di comprendere richieste articolate, correggere il contesto in corsa e gestire più comandi in un’unica frase. Questo significa, per esempio, poter chiedere di regolare le luci, avviare musica e impostare un timer con una sola richiesta.

Le funzioni principali

Tra le funzioni evidenziate da Google ci sono conversazioni bidirezionali più naturali, voci sintetiche più espressive e la possibilità di usare Gemini Live per dialoghi aperti e continui. L’assistente può anche riassumere eventi rilevati dalle videocamere Nest e aiutare a capire cosa è successo in casa quando non si era presenti.

Google sottolinea inoltre il supporto all’audio surround spaziale quando lo speaker viene abbinato a Google TV Streamer, con la possibilità di collegare fino a due unità per creare un mini home theater.

Design e disponibilità

Dal punto di vista estetico, il nuovo Google Home Speaker punta su un design compatto con rivestimento in tessuto 3D-knit e un anello luminoso nella parte inferiore che segnala quando il dispositivo ascolta, elabora o risponde. Il microfono può essere disattivato rapidamente tramite un interruttore dedicato per la privacy.

In Italia il dispositivo sarà inizialmente disponibile nei colori verde matcha e grigio creta, mentre negli Stati Uniti arrivano anche le varianti verde giada e rosa lampone. Si diceva del design: assomiglia molto all’Home Pod di Apple. Ma in ogni caso si tratta di un prodotto gradevole che arreda qualsiasi stanza.

La strategia di Google

Il nuovo speaker è solo uno dei tasselli della nuova era di Google Home, costruita su quattro elementi: una nuova intelligenza artificiale per la casa, un’app ridisegnata, hardware aggiornato e un servizio in abbonamento - Google Premium, incluso negli abbonamenti Google AI Pro e Ultra - dedicato alle funzioni più avanzate.

Google ha spiegato che Gemini per Home sostituirà Google Assistant su speaker e display compatibili, ampliando l’esperienza anche a videocamere, campanelli e app.

In Italia Google Home Speaker è già disponibile in preordine e sarà in vendita dal 25 giugno a partire da 119,99 euro.