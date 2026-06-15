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Prime Day, Ecovacs anticipa le offerte: Deebot X12, Winbot W3 e Ultramarine P1

Ecovacs anticipa il Prime Day con un primo giro di offerte che parte dal 15 giugno. Non si tratta di tutta la gamma: i prodotti coinvolti in questa fase sono tre: il top di gamma dei robot lava-aspira (l’X12 Omnicyclone), il lavavetri e il robot per la piscina.

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Per chi punta al modello più alto in gamma, c'è Ecovacs Deebot X12 Omnicyclone. Il prezzo scende da 1.399 euro a 999 euro, con uno sconto vicino al 30%. La promozione sarà valida dal 15 al 26 giugno su Amazon.

L'X12 Omnicyclone è praticamente l'ultimo modello di Ecovacs, lanciato un paio di mesi fa con la tecnologia di aspirazione ciclonica abbinata alla funzione lavapavimenti. La stazione OMNI si occupa di tutto in autonomia: svuota il contenitore della polvere, lava e asciuga i panni, ricarica il robot. Il sistema di navigazione è basato su LiDAR con riconoscimento ostacoli, e la mappatura è precisa anche in ambienti grandi o su più piani.

È pensato per chi vuole il massimo e non vuole gestire nulla manualmente. Lo sconto a 999 euro, pur restando un prezzo importante, è interessante perché abbassa di 250 euro rispetto all’offerta lancio di soli due mesi fa.

Ecovacs Winbot W3 Omni, il lavavetri con la "lavatrice" integrata

Ecovacs Winbot W3 Omni è il robot lavavetri di punta del brand e l'aspetto che lo distingue dai concorrenti è la stazione OMNI: dentro c’è una lavatrice che lava i panni, così il robot parte sempre con i panni puliti e non bisogna gestire nulla a mano tra una sessione e l'altra.

Funziona su finestre e vetrate, con navigazione autonoma e rilevamento dei bordi. Il prezzo scende da 699 euro a 599 euro, con la promo attiva per 10 giorni a partire dal 15 giugno su Amazon.

Non è uno sconto enorme in percentuale, ma su un prodotto di questa categoria rimane comunque un risparmio di 100 euro su un modello che è stato presentato da pochissimi mesi ed è l’unico di questo tipo in commercio.

Ecovacs Ultramarine P1, per chi ha una piscina

Chi ha una piscina può guardare a Ecovacs Ultramarine P1, il robot pulitore che gestisce in autonomia la pulizia del fondo e delle pareti, risalendo lungo le superfici e coprendo l'intera vasca senza intervento manuale.

La navigazione è intelligente e il ciclo di pulizia completo si adatta alle dimensioni della piscina, riprendendo se necessario.

Il prezzo passa da 549 euro a 399 euro, con

uno sconto di circa il 27%, e la promozione è attiva su Amazon dal 15 giugno. A questa cifra è tra le opzioni più accessibili per chi vuole smettere di pulire la piscina a mano e poter contare su una manutenzione quotidiana automatica.

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