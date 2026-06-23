Prime Day Ecovacs, le offerte e gli sconti per robot aspirapolvere, lavavetri, tagliaerba e piscina

Con il Prime Day ufficialmente partito, Ecovacs aggiunge nuove offerte a quelle già annunciate. Oltre i tre prodotti con gli sconti anticipati del 15 giugno si aggiungono altri tre modelli, tra robot aspirapolvere e tagliaerba.

Il canale principale resta Amazon, ma alcune promozioni sono presenti anche su MediaWorld e Unieuro a seconda del modello. Occhio alle durate: gli sconti maggiori sono spesso quelli attivi per meno giorni.

Tre offerte sui robot aspirapolvere per tutte le tasche

Tra le offerte più interessanti c'è sicuramente Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3, disponibile sia in versione bianca sia in versione nera. Il prezzo passa da 599 euro a 349 euro, con uno sconto di circa il 42%.

Non si tratta di un top di gamma, ma l'occasione di portarsi a casa un robot lava-aspira completo a meno di 350 euro rende questo modello uno dei più appetibili per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo, con stazione OMNI e funzioni di pulizia automatizzata.

La promozione è prevista dal 23 al 26 giugno. La versione bianca sarà disponibile su Amazon e MediaWorld, mentre la versione nera sarà presente su Amazon e Unieuro. A questa cifra è ottimo sia per chi non ha mai provato un lava-aspira, e vuole approcciare questo mondo senza spendere una fortuna, sia per chi cerca un secondo robot o vuole sostituire un modello molto vecchio.

Salendo di fascia troviamo Ecovacs Deebot T90 Pro Omni Black, che passa da 799 euro a 599 euro. Lo sconto è di circa il 25% e la promozione durerà dal 23 al 30 giugno su Amazon, da Mediaworld e da Unieuro.

Per chi invece punta al modello più alto in gamma tra quelli segnalati, c'è Ecovacs Deebot X12 Omnicyclone . Il prezzo scende da 1.399 euro a 999 euro, con uno sconto vicino al 30%.

La promozione sarà valida fino al 26 giugno su Amazon e MediaWorld. Resta una cifra importante, ma l'X12 è praticamente l'ultimo modello lanciato un paio di mesi fa.

In giardino e per le finestre, le altre promozioni

Ecovacs non punta solo sui Deebot: Ecovacs Winbot W3 Omni, il robot lavavetri con "lavatrice" integrata, scende da 699 euro a 599 euro, con la promo su Amazon che sarà valida fino al 26 giugno.

Per il giardino c'è Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro che passa da 1.499 euro a 899 euro.

Qui lo sconto è importante, circa il 40%, ma la promozione sarà attiva solo dal 23 al 26 giugno su Amazon

Chi ha una piscina può invece guardare a Ecovacs Ultramarine P1, il robot pulitore che passa da 549 euro a 399 euro, con uno sconto di circa il 27%, disponibile su Amazon fino al 26 giugno.