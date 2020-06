La misteriosa medium di William Il mistero sul futuro del principe

Anche in tempo di pandemia non c’è pace per la famiglia reale inglese che negli ultimi giorni è stata travolta, letteralmente, da un articolo che è stato pubblicato dal magazine Tatler. Il tabloid che ha persino celebrato in copertina tutta la magnificenza di Kate Middleton, ha promesso nuove rivelazioni sulla vita privata dei Windsor. E nell’occhio del ciclone è caduto anche il Principe William. Dopo le critiche pungenti che sono state rivolte alla duchessa di Cambridge sulle ragioni e le liti con Meghan, ora spuntano particolari decisamente stravaganti sul primo figlio di Carlo. William, con assiduità, invita a palazzo una medium. La stessa che più volte, in passato, ha incontrato Lady Diana.

Secondo quanto è stato riportato dal tabloid che, di solito, si occupa principalmente di gossip di corte, si rivela che il Principe diverse volte all’anno interroga una medium, un’abitudine che avrebbe ereditato alla morte della madre. Il Duca, infatti, pare molto preoccupato per il suo futuro e quello del trono inglese e per questo motivo si affiderebbe alle premonizioni di una veggente. Le preoccupazioni di William si sarebbero sensibilmente acuite dopo il matrimonio di Harry e Meghan, dato che ha seriamente paura che la Megxit possa aver cambiato irreparabilmente gli assetti della corona. La Medium viene ricevuta con tutte le onorificenze del caso. All’incontro però Kate Middleton non partecipa. Le voci rivelano che la duchessa vorrebbe lasciare spazio a suo marito per non rovinare il momento. Tatler, però, afferma una verità ben diversa.

Kate sarebbe molto contraria per alcune decisioni del Principe William e, una di queste, è proprio la voglia di affidare le premonizioni sul loro destino a una donna che in sostanza conosce ben poco della vita e dei legami dei Windsor. Kate accoglie la medium con sorrisi e cortesie ma poi si rifugia nelle sue stanze, in attesa che l’incontro finisca. L’indiscrezione quindi fa tremare ancora una volta le mura di palazzo, già fragili dopo tutto quello è successo con Meghan e soprattutto con il Principe Andrea. Quelle su William fanno discutere più che altro per un motivo ben preciso. Il Principe sempre di più segue le orme di Lady D, come a voler sottolineare il fatto che il marchio della madre è indelebile nel cuore del giovane e futuro re. Ovviamente, in merito a queste indiscrezioni, tutti o quasi i tabloid hanno riportato la notizia. E intanto si pensa che Kate voglia denunciare chi abbia rivelato indiscrezioni false e, soprattutto, personali.