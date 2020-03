"Arrogante e cafone". Tutta la verità sui litigi tra il Principe William e l’ex Duca

La Megxit inevitabilmente ha portato alla luce diversi dissapori che, da tempo, hanno scosso tutta la famiglia reale inglese. È un dato di fatto che la fuga di Harry dai Windsor è stata causata dai litigi che il secondogenito di Carlo e Diana ha avuto con il Principe William. Tante sono state le parole spese sull’argomento ma nessuna di queste, fino ad ora, è mai stata confermata. Sulla questione però, pare che ci sia una svolta sostanziale, dopo la pubblicazione di un approfondimento del Mail On Sunday, scritto da Kate Mansey. Il tabloid inglese che molto spesso si è scagliato su tutta la famiglia Windsor, ora si è interessato in maniera particolare alla situazione che c’è tra il Principe e l’ex Duca. L’articolo in questione, che ha fatto molto parlare di sé, mette fine a una lunga serie di indiscrezioni affermando di conoscere i reali motivi dei litigi tra Harry e William.

I principi si accusano a vicenda, o almeno così riporta la giornalista. A causa di alcuni comportamenti tossici dilatati nel tempo, non ci sarebbe nessun modo di recuperare il rapporto tra le due altezze reali. Da una parte il Principe William accusa il fratello di essere stato sempre una mina vagante e quei modi di da fare non si sono mai sposati con il rigore di corte. Inoltre, Harry avrebbe mancato più volte di rispetto alla sua stessa famiglia e soprattutto alla Regina Elisabetta. Di conseguenza, l’ex duca accusa il fratello di aver avuto atteggiamenti per nulla lusinghieri nei riguardi di Meghan. Si afferma che Harry avrebbe chiamato William un "arrogante e un cafone". Le radici dei dissidi sarebbero però ben più profonde. Harry afferma che lui si sarebbe sempre sentito il numero due in famiglia, messo in disparte perché il Principe William è l’erede al trono diretto. Litigi che sarebbero stati aizzati anche dallo stesso Principe Carlo in un documentario trasmesso sulla tv nazionale.

C’è da dire però che la giornalista e autrice dell’articolo avrebbe carpito le informazioni da diverse fonti di palazzo che preferiscono restare anonime. Al di là di tutto, il rapporto resta comunque molto conflittuale tra i due e, con la Megxit divenuta realtà, non ci sarà alcun modo di sanare la crepa. Ad essere più adirato però, sempre secondo le fonti, sarebbe proprio Harry dato che fin dal 2015 ha del rancore verso il fratello e, con il matrimonio, la situazione si è acuita ancora di più. Soprattutto perché la Markle non avrebbe mai conquistato la simpatia di William. Questi rapporti così tesi avrebbero minato poi anche quello tra Meghan e Kate. Se tutto questo risultasse a verità, la Regina dovrà cercare di arginare una crisi senza precedenti.