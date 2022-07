Regina Elisabetta a sorpresa in pubblico senza bastone

Nuovi, inaspettati impegni pubblici per la regina Elisabetta. I tabloid erano certi che per la sovrana fosse giunto il momento di trascorrere il tradizionale periodo di vacanza a Balmoral (benché non vi sia ancora una data ufficiale per il consueto trasferimento) invece, con un preavviso minimo, come ormai d’abitudine, Sua Maestà ha presenziato a una cerimonia d’investitura, la prima in due anni e si è recata con la principessa Anna al Thames Hospice nel Berkshire, per una visita a sorpresa che ha regalato anche un piccolo momento di divertito imbarazzo sia alla sovrana che a uno degli ospiti della struttura.

La cerimonia d’investitura

Lo scorso 12 luglio, a sorpresa, la regina Elisabetta ha voluto essere presente alla cerimonia di consegna della Croce di San Giorgio, nella sala delle investiture del Castello di Windsor. La sua partecipazione non era prevista: il principe Carlo avrebbe dovuto sostituire la madre, secondo le nuove direttive di Buckingham Palace, secondo le quali il supporto dei membri della royal family negli eventi pubblici è fondamentale per evitare che Sua Maestà si affatichi troppo. Invece la Regina è arrivata con un abito bianco a stampe floreali, le onnipresenti perle e senza il bastone e ha premiato personalmente il National Health Service per l’impegno profuso nella lotta contro il Covid-19.

La monarca, per nulla infastidita dal caldo che in questi giorni sta opprimendo anche l’Inghilterra, ha parlato con tutti i suoi ospiti, soffermandosi in particolare su May Parsons, l’infermiera che somministrò il primo vaccino contro il coronavirus l’8 dicembre 2020. La regina Elisabetta ha consegnato l’onorificenza istituita proprio da suo padre, Giorgio VI, con queste parole: “È per me un grande piacere assegnare la Croce di San Giorgio ai servizi sanitari nazionali del Regno Unito a nome di un’intera nazione riconoscente. Questo premio riconosce il lavoro di tutto il personale del NHS, passato e presente, in ogni disciplina e nelle quattro nazioni. Per più di sette decenni, in special modo di recente, avete sostenuto il popolo del nostro Paese con coraggio, compassione e dedizione, dimostrando i più alti livelli di servizio pubblico. Avete la nostra eterna gratitudine e il nostro più sincero apprezzamento”.

La Croce di San Giorgio è l’onorificenza più prestigiosa destinata ai civili che compiono “atti di grande eroismo e notevole coraggio in circostanze di estremo pericolo”. L’ultima volta che Sua Maestà ha consegnato questo premio era il luglio 2020. A riceverlo Tom Moore, il veterano che è riuscito a raccogliere 33 milioni di sterline durante la fase più acuta della pandemia.

Una visita al Thames Hospice

Nella mattinata del 15 luglio 2022 la regina Elisabetta, abito celeste a fiori bianchi e collana di perle, è arrivata con la principessa Anna al Thames Hospice, che si trova a soli 15 chilometri dal Castello di Windsor, a Maidenhead, nel Berkshire. Inizialmente, anche in questo caso, era prevista solo la presenza della principessa reale. Alla fine, con gran stupore di tutti, ha fatto la sua comparsa anche Elisabetta II. È la quarta volta che la sovrana si reca al Thames Hospice (lo inaugurò nel 1987), da poco ristrutturato grazie alla raccolta fondi organizzata dai Windsor, che sono riusciti a mettere insieme la notevole somma di 26 milioni di dollari. La struttura, specializzata in cure palliative, sopravvive proprio attraverso le donazioni e può contare sull’aiuto di 700 volontari.

Sua Maestà, in forma come sempre seppur appoggiata al bastone che ormai da mesi “l’accompagna” in molti impegni pubblici, ha chiacchierato e scherzato con i pazienti dell’hospice. C’è stato anche un episodio divertente che ha movimentato la visita: la monarca si è avvicinata a Pat White, una paziente dell’hospice malata di cancro, con cui ha scambiato alcune battute. Poi, mentre stringeva la mano al marito della signora Pat, Graham White, il cellulare di quest’ultimo ha iniziato a squillare, disturbando l’atmosfera tranquilla del luogo e interrompendo la conversazione di Elisabetta II. Il signor White si è affrettato a prendere il telefonino dalla tasca e a spegnerlo con gesto stizzito, ma la Regina non si sarebbe affatto offesa.

Al contrario, ha riso del piccolo incidente, ironizzando: “Tipico, il cellulare va spento subito”. La 63enne Pat White ha descritto l’incontro con la Regina come “molto emozionante. È un ricordo che custodirò gelosamente” ma, a proposito del marito, resosi protagonista di un indimenticabile quanto increscioso aneddoto, ha scherzato: “Lo avrei ucciso!” , proseguendo: “Le persone pensano che la Regina sua impassibile, invece ha un grande senso dell’umorismo".