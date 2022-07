La regina Elisabetta torna a cavalcare il suo amato pony

La regina Elisabetta si trova a Sandringham per trascorrere un periodo di riposo dopo gli ultimi impegni pubblici e il lungo fine settimana del Giubileo, lo scorso giugno. Sua Maestà riserva ai fan e ai giornali anche una bellissima sorpresa: è tornata a cavalcare. Lo scorso autunno i medici le avevano imposto diverse rinunce, a causa dei suoi problemi di mobilità: niente alcol, niente ore piccole davanti alla televisione e, soprattutto, niente cavalcate. Divieti che la sovrana avrebbe accettato con una certa riluttanza. Ora, però, le cose sembrano andare decisamente meglio. Elisabetta II è tornata dai suoi amati cavalli.

La Regina a cavallo

Lo scorso 24 giugno il Sun ha annunciato il ritorno in sella della regina Elisabetta, dopo mesi di divieti imposti dai medici. Sua Maestà è stata avvistata al Castello di Windsor perfettamente a suo agio mentre cavalcava il suo pony di razza Fell. Una fonte di Palazzo ha dichiarato al People: “A 96 anni è fantastico che la Regina sia [tornata] a cavallo”. I tabloid ipotizzano che la monarca abbia cavalcato il suo pony di razza Fell, che ha 16 anni e sia stata accompagnata, come d’abitudine, da Terry Pendry, il suo stalliere. Elisabetta II non ha potuto cavalcare per circa 9 mesi a causa dei suoi problemi di mobilità.

Lo scorso ottobre, dopo il ricovero al King Edward VII Hospital per accertamenti, i medici avevano stabilito un periodo di riposo per la Regina, vietandole viaggi troppo lunghi, i drink e le passeggiate a cavallo. Troppo rischioso e stressante. Elisabetta aveva dovuto acconsentire a malincuore. Quando i giornali avevano rivelato la serie di divieti a cui la monarca avrebbe dovuto sottostare, alla fine di ottobre 2021, il Sun aveva precisato: “[La regina Elisabetta] non monta in sella da due mesi”. Un insider aveva raccontato al giornale: “È uno dei rituali che più ama nella sua vita, ma a causa di questo piccolo problema ha dovuto rinunciare. È delusa, ma non si perde d’animo”.

Elisabetta II ha sempre sperato di poter tornare in sella. Ha rispettato il parere dei medici ed è riuscita a realizzare, di nuovo, la sua grande passione. Una fonte ha detto al Sun: “[La Regina] è felice di essere tornata a cavalcare” . La sovrana continua a lottare e a tenere ben salde anche le redini del suo regno. Lo scorso 3 giugno, in occasione del National Thanksgiving Service l’arcivescovo di York, Stephen Cottrell, aveva usato come metafora della determinazione di Sua Maestà proprio il suo amore per i cavalli, dichiarando: “Siamo così felici che lei sia ancora in sella e siamo felici del fatto che molte novità arriveranno. Grazie per la sua perseveranza”.

La regina Elisabetta a Sandringham

Lo scorso 5 luglio, di pomeriggio, la regina Elisabetta è stata avvistata e fotografata a Sandringham, per la precisione mentre usciva in Range Rover da Wood Farm, la tenuta in cui il principe Filippo si ritirò a vita privata nel 2017. Abito a fiori e occhiali da sole la sovrana era seduta sul sedile del passeggero e al volante c’era John Warren, il manager delle scuderie reali. Secondo i tabloid Warren avrebbe accompagnato la Regina a far visita proprio agli amatissimi cavalli.

Secondo il Daily Mail Sua Maestà si sarebbe concessa un periodo di riposo a Sandringham dopo gli impegni legati al Giubileo e gli appuntamenti pubblici a cui ha partecipato, tra cui la Cerimonia delle Chiavi a Edimburgo lo scorso 27 giugno. A tal proposito ricordiamo che la regina Elisabetta, per la prima volta dal 1946, non è riuscita a prendere parte alle gare ippiche del Royal Ascot, dal 14 al 18 giugno 2022. Tornare di nuovo in sella, però, è stata una grande rivincita.