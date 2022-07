Perché la Regina non ha voluto farsi fotografare con Lilibet Diana?

Il 2 giugno 2022, al culmine dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino, la regina Elisabetta avrebbe incontrato per la prima volta Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan. Il faccia a faccia tra Sua Maestà e i Sussex sarebbe durato solo un quarto d’ora, contrariamente alle prime indiscrezioni secondo le quali i duchi avrebbero pranzato con la sovrana. Di quei 15 minuti, però, non esisterebbe neanche una fotografia. Il motivo di tanta riservatezza, però, non sarebbe quello descritto dai tabloid e non c’entrerebbe nulla la diffidenza della royal family nei confronti del principe Harry e di sua moglie.

Le due Lilibet

Il 2 giugno scorso è stato un giorno indimenticabile per la regina Elisabetta, la quale non solo ha celebrato i suoi 70 anni sul trono con la spettacolare parata del Trooping The Colour, ma avrebbe anche conosciuto la piccola Lilibet Diana, nata il 4 giugno 2021. Un incontro molto breve, appena 15 minuti così commentati da un insider al Sun: “È stato molto veloce. Sono entrati e usciti. È stato tutto molto formale”. Stando a quanto riportano i giornali Harry e Meghan avrebbero voluto catturare l’istante esatto in cui Sua Maestà e Lilibet si sono trovate una di fronte all’altra per la prima volta. “Harry e Meghan volevano che il loro fotografo catturasse il momento in cui Lilibet avrebbe incontrato la Regina, ma è stato detto [ai duchi] che non era possibile. Si trattava di un incontro privato di famiglia” , ha dichiarato un’altra fonte sempre al Sun.

Questa rivelazione ha generato diverse ipotesi sul presunto, reale motivo che si celerebbe dietro a questo categorico divieto. Secondo gli esperti reali la monarca non si fiderebbe di Harry e Meghan, al pari del principe William e del principe Carlo e il suo peggior timore sarebbe quello di ritrovare sue eventuali dichiarazioni o fotografie private sbattute in prima pagina sui tabloid, o usate per qualche intervista come quella già concessa dai Sussex a Oprah nel marzo 2021. Il Telegraph, però, ha riportato un’altra possibile spiegazione al rifiuto della Regina di farsi fotografare accanto alla bisnipote. Si tratterebbe di una ragione legata alla salute della sovrana e che, dunque, nulla avrebbe a che fare con Harry, Meghan e le loro passate dichiarazioni al vetriolo contro la royal family.

“Un problema agli occhi”

L’esperta reale Camilla Tominey ha svelato al Telegraph che dietro alla riluttanza di Sua Maestà ci sarebbe un problema a un occhio ormai superato: “[Harry e Meghan] avevano sperato di poter portare il loro fotografo per immortalare il primo incontro tra la sovrana, il cui soprannome è Lilibet e la sua bisnipote. Tuttavia la Regina in persona è intervenuta per impedire che venisse scattata una foto ufficiale, informando la coppia del fatto che aveva un occhio arrossato e non voleva comparire in nessuna immagine che poteva diventare pubblica”. In effetti c’è un dettaglio, relativo al Trooping The Colour, che potrebbe rappresentare un indizio in tal senso. Lo scorso 2 giugno la monarca è apparsa sul balcone due volte alla fine della parata: con il cugino Edoardo, duca di Kent e poi con la famiglia: la prima volta non aveva gli occhiali da sole, ma la seconda sì. Forse gli occhiali servivano a proteggere l’occhio già infiammato a causa di un possibile colpo d’aria? Non lo sappiamo.

Comunque Elisabetta II, ci informa la Tominey, non sarebbe stata in piena forma durante l’incontro con Harry e Meghan. Inoltre avrebbe voluto evitare che il suo occhio diventasse una questione nazionale, che gli venisse dedicata più attenzione del dovuto, allarmando gli inglesi per qualcosa che, probabilmente, non era nulla più di un piccolo fastidio, per quanto fin troppo visibile. Il divieto di scattare fotografie deriverebbe solo da una premura della monarca nei confronti dei sudditi. Il principe Harry non avrebbe sollevato obiezioni ma, continua la Tominey, “è [suo] espresso desiderio che, un giorno, la Regina e la piccola Lilibet Diana vengano fotografate insieme”.