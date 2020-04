Emma Marrone "trasandata" sui social: "Completamente dissociata"

Lo stile libero e semplice di Emma Marrone piace al suo pubblico che la adora e la segue anche per questa sua genuinità. Come sempre la cantante salentina deve lasciare il segno ed emozionare, e su Instagram torna a stupire con un messaggio ai suoi fan sibillino ma al contempo toccante. La pop star leccese ha pubblicato una foto a corredo di un post che fa arrovellare le meningi dei follower, nell'impresa di decriptare il pensiero enigmatico ma maturo e profondo della ex concorrente di Amici. Ecco Emma apparire nello scatto disinibita da vera outsider, con un look trasandato in versione extra casual. La posa è originale: la cantante condivide un momento intimo casalingo con tutti i suoi cari fan mentre si trova all'aperto sul terrazzo della sua abitazione romana con indosso un maglione rosa, pantaloncini XXL e ciabatte comode.

La contingenza attuale con l'incognita coronavirus sta sfibrando anche le personalità più temprate come quella di Emma Marrone. Forse l'artista pugliese ha voluto lanciare un messaggio sottile al suo pubblico, mostrando i segni tangibili dello sfinimento dovuto all'isolamento forzato. Nello scatto si mostra con un abbligliamento maschile e in atteggiamento quasi rassegnato. Anche se Emma è una persona umana, verace che non se la tira troppo, però, è la prima volta che la si vede così in déshabillé. Probabilmente la cantante, in segno di vicinanza ai suoi fan, ha voluto dare un immaginè di se in versione "nature".

Emma: genuina e semplice in ciabatte e shorts

Evidentemente il mese di quarantena avrà pesato anche sulla bella ed energica Emma Marrone. Il look estremamente casual e informale ha fatto preoccupare i suoi ammiratori che si chiedono se vi sia qualche problema che turba la loro star preferita. Ma si sa che la cantante è una vera leonessa. Nel giorno della domenica della Palme la bionda salentina si è immortalata in una mise al naturale, in tenuta "house": felpa rosa e short extra large stile grunge. Insomma, un outfit non proprio elegante, ma alquanto trascurato e maschile. Un gesto affettuoso di Emma che sui social ha voluto palesare il suo stato di isolamento in tempo di coronavirus. Sia la foto che il messaggio postati dall'artista su Instagram hanno stuzzicato la curiosità e l'immaginazione dei follower. La didascalia è diretta e stravagante come del resto è la cantante, e si presta a libere interpretazioni.

Il periodo di quarantena sta attanagliando tutti gli italiani e anche i vip non sono esenti dagli effetti dell'isolamento prolungato e dalla privazione dei contatti sociali. Che Emma abbia voluto esternare il suo disagio e la sua frustrazione nel suo conciso e originale messaggio social? " La verità. Completamente dissociata. E per alcuni versi libera. Oggi sono messa così! Mare o montagna? Buona domenica amici cari. Vestitevi come ve pare che siete sempre belli ", ha scritto l'eclettica Marrone sul suo profilo Instagram. I fan sfegatati della cantante hanno come sempre risposto al post dell'artista con una valanga di like e con moltissimi commenti lusinghieri e adoranti. Anche con un look mascolino e trasgressivo la foto della Marrone ha fatto il boom di consensi positivi. Gli ammiratori hanno preso d'assalto il post lasciando messaggi di solidarietà e comprensione per la situazione contemporanea difficile.