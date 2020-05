Georgina Rodriguez incinta e prossima alle nozze? Le foto social svelano il segreto

Georgina Rodriguez è da poco tornata a Torino insieme a Cristiano Ronaldo, dopo che la coppia ha trascorso la quarantena nella splendida isola di Madeira, luogo natale di Cristiano Ronaldo. In vista della ripresa del campionato, il campione è stato richiamato in Italia per la ripresa degli allenamenti. Al seguito del portoghese sono tornati anche i suoi quattro figli. Dopo le peripezie per l'aereo di Ronaldo che sembrava non riuscire ad andare a prenderlo a Madeira, CR7 fa fatto ritorno alla sua abitazione torinese ma sembra che lui e la sua fidanzata siano tornati dalla quarantena portoghese con un dolce segreto.

La compagna di Cristiano Ronaldo è molto social e non manca mai di aggiornare i suoi seguaci con nuove foto e video. Georgina Rodriguez ha un seguito molto elevato e naturalmente ogni suo contenuto ottiene risultati straordinari in termini di interazioni, tra commenti, visualizzazioni e like. I dettagli sono sotto la lente di ingrandimento e sono quelli che i fan cercano per scoprire qualcosa di più sulla donna e sul suo compagno. Ed è stato proprio un dettaglio, anzi due, a scatenare nuovi pettegolezzi su Cristiano Ronaldo e su Georgina Rodriguez, che secondo alcuni rumors sarebbero in attesa del quinto figlio del campione portoghese, il secondo per la modella. Nelle sue storie, la bellissima Georgina ha pubblicato in seguenza alcuni scatti che hanno nuovamente alimentato le voci di una possibile gravidanza, in realtà mai sopite.

In uno degli scatti, Georgina Rodriguez posa la mano sulla pancia. Questo semplicissimo gesto è spesso associato alla gravidanza, un movimento impulsivo della donna che solitamente è sinonimo di protezione verso il bambino che custodisce nel grembo. Il dettaglio della mano sulla pancia, che secondo alcuni sarebbe solo una posa per mostrare meglio i gioielli, farebbe il paio con un'altra storia condivisa pochi giorni prima. In quell'occasione, Georgina scrisse un criptico "baby girl" con tanto di cuore rosa, che secondo alcuni sarebbe stato l'annuncio della gravidanza.

Se queste sembrano solo supposizioni, l'altro pettegolezzo sembra basarsi su elementi più concreti, come il meraviglioso anello di diamanti indossato all'anulare da Georgina Rodriguez. La posizione dell'anello, nella mano destra, non darebbe spazio a interpretazione e sarebbe il segno che tra i due è finalmente avvenuto il fidanzamento ufficiale e che quindi le nozze potrebbero essere imminenti. Solo pochi mesi fa si vociferava di un matrimonio già avvenuto in gran segreto ma tutto è stato poi smentito. Certo, i due sono già genitori di una splendida bambina e questo è un legame molto più forte di qualunque anello, tuttavia il matrimonio potrebbe sugellare ulteriormente un'unione che sembra ormai essere indissolubile.