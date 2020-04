Gf Vip, Antonio Zequila racconta il suo passato: "Ho fatto l'ormeggiatore ad Amalfi e l'ambulante"

Antonio Zequila non trattiene le lacrime nel vedere il video messaggio della sua amata mamma Carmela, il punto fermo della sua vita. Zequila ha parlato spesso della madre, il suo unico e vero primo amore. Non è la prima volta che la madre di Antonio Zequila si mostra in tv, più di una volta la donna ha partecipato col figlio ad alcuni programmi televisivi e in quelle occasioni i due hanno mostrato grande affiatamento e sintonia.

" Mia madre è bella dentro, è una donna molto semplice. Le hanno proposto anche di fare dei film ma lei ha sempre rifiutato per l'amore dei figli ", ha detto Antonio Zequila parlando di sua madre. L'attore non è riuscito a non piangere ascoltando le sue parole e vedendo le immagini della donna, che ormai non vede da quasi tre mesi. Antonio Zequila, infatti, vive insieme alla donna, che nel video messaggio ha raccontato di quando, nei loro momenti domestici, lei cerca il suo abbraccio per sentirsi protetta. Insieme a loro, fino a pochi mesi fa, viveva anche il padre di Antonio Zequila, che per due anni si è preso cura del suo anziano genitore.

" A volte capita che un figlio si ritrova padre del proprio padre ", ha commentato Alfonso Signorini senza nascondere la commozione, che ha tradito una profonda conoscenza dell'argomento da parte del conduttore. Antonio Zequila ha raccontato i due anni spesi a prendersi cura di suo padre, un momento non semplice della sua vita che ha affrontato con grande passione e onore, per il senso di profonda gratitudine verso i suoi genitori: " Ho fatto l'infermiere per mio padre per due anni. Gli mettevo la dentiera, gli davo le medicine, lo facevo mangiare. Ho rifiutato un amore per lui, però Marina ha capito , perché i valori importanti della vita sono i genitori. "