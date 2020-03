Gf, Zequila chiede a Marina di sposarlo

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera è successo qualcosa di davvero incredibile. Più volte nel corso del reality, Antonio Zequila ha infatti parlato della sua storia d’amore con l’ex fidanzata Marina che, iniziata a marzo del 2011, è poi arrivata al capolinea cinque mesi fa. "Era adorabile, una lavoratrice, era entrata a far parte della mia famiglia, io non ho mai smesso di stimarla e amarla. Lei voleva un uomo che le potesse dare una vita più stabile, io invece vivo giorno dopo giorno. Lei però aveva ragione, la verità è che quando c’è l’amore puoi fare tutto, la cosa più bella è dare se stessi alle persone, io sarei pronto a innamorarmi di nuovo" , queste le parole con cui Antonio Zequila si è confidato con gli altri inquilini, assumendosi le proprie responsabilità ma lasciando anche trasparire un certo rimorso per una storia che non ha spiccato il volo.

Insomma, nella casa del Grande Fratello Vip, Zequila ha quindi ammesso di pensare ancora a Marina e ha addirittura scritto parole d'amore per lei. Poi la risposta di Marina: "Ciao Antonio, ci ho pensato tanto prima di scriverti, ma vedendoti agitato e nervoso mi sono decisa. Essere nervoso ti fa male, ti vengono le rughe e ti cadono i capelli. Tu mi hai voluto bene veramente, mi hai trattato come una regina. Mi facevi tanti regali. A causa della distanza ci sono stati problemi tra noi. Mi dicevi sempre ‘L'amore vince su tutto'. Ti vedo molto triste e mi dispiace. Ricordati che hai un figlio peloso che ti saluta tanto, Leon. Non ti seguiamo sempre e insieme facciamo il tifo per te. Ti lascio con queste bellissime immagini che sono il mio/nostro saluto per te" . Marina si è firmata Ines, il nome con cui Zequila la chiamava pubblicamente per tutelare la sua privacy e proteggerla dal gossip.

In lacrime nel leggere la lettera, Antonio Zequila ha spiegato perché la loro relazione è finita: "Non abbiamo smesso di amarci, è la donna più importante della mia vita" . La stessa lettera non solo ha spinto l'attore a farle una dichiarazione d'amore nella puntata andata in onda ieri 18 marzo, ma addirittura a chiederle di sposarlo. Lo abbiamo visto, infatti, mettersi in ginocchio chiedendole di sposarlo.

Tuttavia, in attesa di sapere se Marina accetterà la sua proposta di matrimonio, Antonio Zequila ha chiuso il suo momento da protagonista con una frecciatina: "Al mio matrimonio vi inviterò ma non tutti" . È evidente qui il riferimento a Adriana Volpe, che ha risposto nominandolo per il televoto.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?