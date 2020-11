Gf Vip, cosa c'è tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci? La Elia è categorica: "È una perfomance"

Va avanti la relazione - non relazione tra Elisabetta Gregoraci e Piepaolo Pretelli all'interno della Casa, anche se crescono i dubbi sia tra i concorrenti che tra il pubblico a casa. Il modello è sempre più vicino alla showgirl, che continua a viaggiare con il freno a mano tirato. Pretelli ha dichiarato di essere innamorato della Gregoraci, ha più volte dichiarato di voler far crescere il rapporto con Elisabetta. Stefania Orlando è la più critica all'interno della Casa, non ha risparmiato bordate velenose ai due, soprattutto a Elisabetta Gregoraci, considerata la vera burattinaia all'interno della coppia.

Già dalla scorsa settimana, Antonella Elia ha stuzzicato i due, forse andando un po' troppo oltre nel suo giudizio e scatenando una forte reazione nella coppia. L'opinionista ha definito la Gregoraci come "gatta in calore" e Pierpaolo Pretelli come "cagnolino" della showgirl e anche nella puntata di oggi le due donne si sono scontrate su quei termini, con la Elia che non ha fatto mezzo passo indietro, ribadendo la sua posizione. Inevitabile la rabbia di Elisabetta Gregoraci, che non ha gradito essere appellata come "gatta in calore" e ha difeso il suo comportamento all'interno della Casa insieme a Pierpaolo Pretelli. La showgirl ha respinto qualunque accusa di fingere un interesse per il modello, ha ribadito il feeling con Pierpaolo ma ha allontanato qualunque insinuazione di malizia nel suo rapporto.

Quella tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non può certamente essere considerata una storia d'amore, non c'è un rapporto romantico tra loro, anche se l'interesse romantico di Pierpaolo verso Elisabetta è innegabile. Anche il modello viaggia nell'incertezza, non sa definire quale sia il rapporto ma vuole continuare la conoscenza, anche se non c'è uno scambio di emozioni alla pari, al momento tra loro. Non si lascia scoraggiare dalla reticenza della sua amata ma spera di poter scardinare il suo cuore: " Mi godo il momento, vivo giorno dopo giorno. Quello che arriva arriva... Perché non vivermela questa relazione? Non so come chiamarla. È una cosa che mi fa stare bene ".