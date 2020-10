Gf Vip, Antonella Elia affonda la Gregoraci: "Ti strusciavi, sembravi una gatta in calore"

A sorpresa, Elisabetta Gregoraci non è uscita dal Grande Fratello Vip e continua a essere una concorrente del reality che, a meno di ulteriori cambiamenti, chiuderà le sue porte il prossimo febbraio. La showgirl calabrese potrà proseguire nel suo percorso con Pierpaolo Pretelli, il modello che sembra aver fatto vacillare tutte le sue certezze e che, con pazienza e strategia, sta pian piano conquistando il suo cuore. Il ragazzo non si nasconde e non ha problemi ad ammettere di essere molto preso dall'ex moglie di Flavio Briatore ma c'è chi giura che sia già innamorato. Lei è più schiva, reticente a far trapelare le sue emozioni, ma puntata dopo puntata si sbottona sempre di più. Eppure, c'è chi non crede a questo flirt non ancora consumato, a questo corteggiamento incessante. Dentro la Casa è Stefania Orlando a nutrire dubbi sull'autenticità di Elisabetta Gregoraci mentre fuori, a dar voce ai dubbi dei telespettatori, ci ha pensato Antonella Elia.

Quel che è certo è che nella Casa il sospetto che il rapporto sia ambiguo serpeggia, tanto che la Gregoraci si è dovuta esporre durante la puntata, dissipando ogni incertezza: " Io e Pierpaolo non abbiamo una storia ". Forse lui non la pensa come lei, ma a questo punto del gioco non ha molta importanza. Eppure, prima ancora che Alfonso Signorini decretasse l'uscita dalla Casa di Guenda Goria, quando il futuro di Elisabetta Gregoraci nel gioco non era ancora stato determinato, la showgirl ha ammesso di aver faticato tanto nelle ultime settimane a non dare un bacio vero a Pierpaolo Pretelli. Il feeling tra i due è sembrato molto acceso anche qunado sono stati chiamati in giardino da Alfonso Signorini per un evetuale ultimo saluto con il sottofondo della canzone Amici mai di Antonello Venditti. Una scena romantica che, però, non ha fatto battere il cuore di Antonella Elia. L'opinionista di Alfonso Signorini ha commentato con disincanto le immagini viste e quelle captate dalle dirette quotidiane, scatenando anche l'ironia della rete.

C'è un episodio in particolare che ha scatenato la linguataglienta della Elia, ed è un momento del bucato nel quale Elisabetta Gregoraci, non senza malizia, si è divertita a stuzzicare Pierpaolo Pretelli, che da uomo innamorato (o pseudo tale) non si è tirato indietro. " Ti ho visto mentre facevi il bucato. Ti strusciavi in modo assai procace contro quel pover'uomo, tipo una gatta in calore. Ah, scusate, mi sono sbagliata... Volevo dire una gatta innamorata! Sembravate Il postino suona sempre due volte ", ha esclamato Antonella Elia, raccontando ai due l'immagine che più di altre le ha fatto nascere il pensiero: " Sporgevi la parte inferiore del tuo corpo. C'era tutto il corpo proteso in avanti, con una parte indietro e lui appoggiato, non so se mi sono spiegata. Elisabetta, ammetterai che stavi propensa in avanti e lui appoggiato dietro ".