Gf Vip, Pierpaolo non svela il segreto di Elisabetta ma spera: "Ha detto che mi darebbe un bacio..."

Quella tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è la narrazione di una storia infinita. Lui è ormai coinvolto emotivamente e mentalmente dalla showgirl calabrese che, invece, continua ad andare avanti con il freno a mano tirato. Pierpaolo la settimana scorsa ha ammesso che si sarebbe potuto innamorare delle Gregoraci e questa sera ha confermato quanto dichiarato, continuando ad abbracciare la sua amata, che però non corrisponde i sentimenti. Nelle ultime ore tra i due c'è stato uno scambio di segreti tramite un codice cifrato, in modo tale da non far capire a casa cosa si stavano dicendo.

Elisabetta pare che fuori dalla Casa abbia una situazione molto complicata ma sotto le telecamere sembra reticente a raccontare qualcosa di sè, mandando in crisi anche Pierpaolo Pretelli. Proprio a proposito del segreto di Elisabetta Gregoraci, Alfonso Signorini ha voluto mostrare al ragazzo una clip senza che Elisabetta potesse guardare. È il riassunto del loro rapporto dal punto di vista della Gregoraci, dei suoi segreti e dei non detti della showgirl. Pierpaolo Pretelli, nelle immagini mostrate in confessionale, è sembrato sconvolto da quanto raccontato in gran segreto da Elisabetta. Probabilmente dopo la confessione, Elisabetta si è mostrata più aperta con il modello, più vicina e più propensa a un passo avanti nel rapporto: " Credo di averle dato un po' più di confusione. Si è lasciata andare, si fida di più di me. Ha detto che se dovesse uscire mi darebbe un bacio. Sono piccole cose... ".