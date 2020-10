Messaggi in codice con Pretelli. Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica? Il web insorge

Per Elisabetta Gregoraci potrebbe palesarsi l'eventualità di un provvedimento disciplinare. La showgirl calabrese ha scatenato una vera e propria rivolta social per aver confessato alcuni segreti della sua vita privata a Pierpaolo Pretelli. Il tutto attraverso messaggi in codice incomprensibili per i telespettatori, che sul web si sono scagliati contro di lei.



Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha suscitato curiosità, ma anche dubbi sulla sua vita privata. Segreti inconfessabili, parole e cose che non possono essere dette e misteri che hanno pian piano indispettito il web. Il pubblico non sembra gradire, infatti, la sua estrema riservatezza e le ultime dichiarazioni fatte in codice a Pierpaolo hanno scatenato una vera e propria polemica contro di lei.



L’ex moglie di Flavio Briatore la scorsa notte, mentre tutti dormivano e le luci della Casa facevano da scenario, si è confidata per l'ennesima volta con l’ex velino. Elisabetta Gregoraci ha scelto di farlo però attraverso dei messaggi in codice, scrivendo lettere e parole sul palmo della mano di Pierpaolo. In questo modo Elisabetta Gregoraci ha trovato il modo di comunicare privatamente cose che hanno stupito non poco Pretelli, eludendo le telecamere e i microfoni.



L'atteggiamento non è piaciuto agli utenti di Twitter che stanno chiedendo la squalifica di Elisabetta Gregoraci: " Elisabetta Gregoraci che parla in codice a Pierpaolo Petrelli: Io ho un sogno; televoto annullato e squalifica per Eligreg", "Dopo il devasto di ieri sera e la conduzione magistrale di Tommaso, posso dire che me ne fotte meno di zero dei messaggi in codice di Elisabetta Gregoraci e del suo status matrimoniale?", "Inammissibile quello che sta facendo Elisabetta Gregoraci con tutta la tranquillità di questo mondo quando dovrebbe saperlo bene che i messaggi nel codice sono contro il regolamento. Se non la squalificano davvero non so cosa dire", "Parlare in codice e senza microfono è vietato al grande fratello. ma lei è elisabetta gregoraci , a lei tutto è concesso. sarebbe da squalifica, ma comunque non le faranno niente e uscirà qualcun altro che comunque merita molto di più di stare lì rispetto a lei. che schifo ".

Alla luce della protesta social, il Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti nei confronti di Elisabetta? Non rimane che attendere la diretta serale.