Gf Vip, Zequila smentito anche dal manager delle top model: "La storia con Carla Bruni? Satira"

Le tesi di Antonio Zequila sembrano non reggere e a smontare ulteriormente la sua fama da playboy ci ha pensato Piero Piazzi con un'intervista schietta e diretta sul settimanale Chi. Il bell'Antonio, da ormai diverso tempo, racconta di essersi accompagnato nel corso degli anni con donne note e bellissime del calibro di Carla Bruni e Linda Evangelista. L'uomo ha deliziato i concorrenti nella casa del Grande Fratello con tantissimi aneddoti del suo passato, vantando conquiste straordinarie, frutto della sua eleganza e della bellezza, di cui Zequila sembra essere fermamente convinto.

Tuttavia, c'è chi è in grado di smentire con cognizione di causa i suoi racconti e non è Andriana Volpe. Lui è Piero Piazzi ed è uno dei più noti manager del fashion italiano. Si deve a lui la scoperta di alcune tra le più grandi modelle di sempre, tra le quali proprio Carla Bruni e Linda Evangelista. Piazzi svolge questo lavoro dal lontano 1985 e nella sua agenzia sono passate alcune delle top model che hanno negli anni calcato le passerele più importanti del mondo. Piero Piazzi non ha dubbi quando nega categoricamente che Antonio Zequila abbia avuto un flirt con le donne che menziona all'interno della Casa. " Avendo lavorato sia con Carla che con Linda, escludo che abbiano avuto qualunque tipo di storia con questo signore ", dice Piazzi senza lasciare spazio alle repliche. Al giornalista che sottolinea il fatto che Zequila abbia alcune foto come prova dei suoi racconti, Piazzi risponde con decisione: " Non mi permetto di dire che lui abbia fatto una foto e poi abbia millantato. Posso dire che in quegli anni si inventavano molte storie . "