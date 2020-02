Gf Vip, la Volpe smaschera Zequila: "Chiedeva le foto per spacciarle come flirt"

La casa del Grande Fratello è attraversata da un clima molto teso, complice il presentimento che potrebbe essere messo in atto un provvedimento disciplinare nei confronti di Clizia Incorvaia per quanto detto ad Andrea Denver dopo la nomination. I gruppi sono ancor più divisi in queste ore di attesa e c'è chi cerca di distrarsi e rilassarsi in sauna, come Patrick Ray Pugliese e Adriana Volpe, che ha rivelato un episodio inedito dal passato di Antonio Zequila.

Ormai è noto che Adriana Volpe e l'attore si conoscano da molto tempo, da quando la conduttrice appena diciottenne aveva intrapreso la carriera di modella. Se da una parte lei dichiara di non aver mai avuto un flirt con l'uomo, lui lascia intendere altro e questo è stato terreno di scontro tra i due. La conoscenza tra loro, da quanto dice la Volpe, si limitò a un'amicizia senza ulteriore coinvolgimento sentimentale ma pare che la donna lo conosca molto bene e ne abbia conosciuto alcuni lati finora nascosti, stando a quanto ha riferito a Patrick durante un momento di relax nella sauna. In più di un'occasione, anche durante la lite con Paola Di Benedetto, Antonio Zequila ha affermato di aver avuto una relazione con Linda Evangelista, una delle modelle più belle e richieste negli anni Ottanta. Bellissima e ammaliante, la Evangelista ha sfilato per le maison più importanti e gli uomini più belli facevano a gara per conquistarla.

Adriana Volpe, però, ha svelato che le vicende potrebbero non essere andate come racconta lui. " Zequila chiedeva delle foto a Carla Bruni e a Linda Evangelista per farle pubblicare sui giornali e spacciarle per flirt ", ha raccontato la conduttrice a Patrick, svelando un comportamento scorretto da parte dell'attore. Quella che racconta Adriana Volpe è una pratica purtroppo comune e tutt'oggi accade ancora che qualche personaggio cerchi di accendere i riflettori su di sé con con comportamenti simili. Ovviamente, il racconto della conduttrice non ha avuto contraddittorio ma è probabile che durante la puntata in diretta di questa sera, Alfonso Signorini crei un confronto tra i due per conoscere la versione di Antonio Zequila. L'attore di vanta spesso di essere stato ma, soprattutto, di essere un grande Casanova. Nel suo curriculum sentimentale ci sarebbero donne bellissime e molto famose che nel tempo hanno ceduto al suo fascino.

Tra le sue conquiste, per esempio, Antonio Zequila avrebbe annoverato anche Lory Del Santo, che ha però categoricamente smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale con l'attore. La donna, infatti, ha dichiarato che Zequila l'avrebbe tampinata per lungo tempo ma con lui ci sarebbe stato solo un bacio appassionato, senza nessun'altra implicazione. Anzi, la donna ha raccontato di essere stata lei a fare in modo che lui venisse chiamato all'Isola dei famosi, proprio per la sua insistenza nel contattarla, tanto che sarebbe stata costretta a cambiare numero di telefono.