Giulia de Lellis confessa: "Ho un profilo fake da cui spio gli altri"

Anche Giulia De Lellis ha un profilo fake su Instagram: a confessarlo è stata proprio lei ad una fan che le chiedeva se, come molte persone sui social, utilizza un profilo finto per spiare qualcuno in particolare.

Uscita allo scoperto con Andrea Damante, la De Lellis continua a non avere peli sulla lingua e, in tutta sincerità, ha deciso di rispondere alle domande dei fan più curiosi. Evitando di commentare ulteriormente la riappacificazione con il dj veronese consapevole di essere da troppo tempo protagonista del gossip, Giulia si è dedicata ai quesiti più particolari e, in merito ad una precisa domanda, ha scelto di non dire una bugia.

“Ho un profilo Instagram fake in cui spio chi odio per non dare soddisfazione di farlo con il mio”, le ha raccontato un utente. Immediata la risposta della influencer che, senza nascondersi dietro un dito, ha confessato di aver creato anche lei un profilo finto, ma per spiare chiunque e non necessariamente solamente chi le sta antipatico. “ Anch’io – ha ammesso Giulia De Lellis - . (Spio chi odio, ndr)Anzi! Tutti ”.

Questa confessione del tutto inaspettata ha reso la fidanzata di Andrea Damante molto simile a tante altre ragazze e ragazzi che scelgono di non palesarsi sui social utilizzando account fake per tenere sotto controllo i movimenti degli ex, dei nemici o di chiunque abbia con loro un rapporto fatto di astio e litigi.

Chissà, dunque, se la De Lellis abbia usato questo profilo fake per seguire i movimenti social di Damante prima di decidere di perdonarlo. La storia tra i due è stata una delle più seguite e chiacchierate degli ultimi tempi: separati da un anno e mezzo dopo i tradimenti di lui, Giulia e Andrea si sono riappacificati durante la quarantena.

Lei ha deciso di mettere fine al suo rapporto con Andrea Iannone e di concedere una terza possibilità al suo storico ex fidanzato. Lui è volato a Pomezia, dove lei sta trascorrendo la quarantena insieme alla famiglia, e hanno iniziato a vivere questo periodo di clausura forzata per capire se la loro storia possa ancora avere un futuro.

Qualche giorno fa sono finalmente usciti allo scoperto sui social confermando, così, la volontà di volersi concedere una possibilità oltre quelle del passato. Per Giulia e Andrea, dunque, sarà questa la volta buona? Molti sono pronti a scommettere che durerà, tanti altri, invece, non ci credono. Ma solo il tempo darà le giuste risposte.