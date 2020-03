Giulia De Lellis ha perdonato Andrea Damante?

Nelle ultime ore uno strano movimento social ha insospettito i fan di Giulia De Lellis e Andrea Damante: lei ha eliminato tutti i post riferiti al libro in cui racconta i tradimenti subiti dall’ex fidanzato.

Alcuni estratti da “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” hanno fatto per settimane il giro della rete e la stessa De Lellis aveva condiviso sui suoi profili social alcune delle frasi più significative del libro. I più attenti, però, hanno notato che quelle foto sono state recentemente rimosse per motivi sconosciuti ai fan della influencer. Qualcuno, però, si è detto pronto a giurare che questo strano movimento social sia il primo indizio utile a far capire che Giulia potrebbe aver iniziato a riavvicinarsi ad Andrea Damante.

Da settimane non si fa altro che vociferare di una crisi tra la De Lellis e Andrea Iannone, suo fidanzato in carica fino a smentita. I due, però, da tempo non si fanno vedere insieme e, se in un primo momento tutto era ricondotto alla delicata situazione che il motociclista sta vivendo dopo essere risultato positivo ai test anti-doping, ora pare che la lontananza della coppia sia dovuta ad una crisi molto profonda e difficile da superare.

I ben informati, infatti, raccontano che Giulia non si faccia vedere da settimane a Lugano e abbia affittato casa da sola a Pomezia per iniziare una nuova vita da single. Nelle ultime ore, inoltre, Iannone ha commesso una gaffe social che sembrava confermare la rottura definitiva con la fidanzata: ha pubblicato un post completamente nero che, poi, si è affrettato a rimuovere.

Cosa stia accadendo nella vita di Giulia De Lellis, Andrea Iannone e Andrea Damante, però, non è ancora dato saperlo con certezza. Nessuno dei tre protagonisti coinvolti in questo continuo gossip ha deciso di chiarire a tutti la propria situazione sentimentale ma, ciò che sembra ormai quasi certo, è che anche il dj veronese ha messo fine alla sua relazione con la modella Claudia Coppola, anche lei assente da settimane dalle sue Instagram story.