Andrea Damante e Giulia De Lellis ormai non si nascondono più

Mancava solo la conferma, arrivata poche ore fa. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme e non si nascondono più. Le voci di un riavvicinamento tra i due ex erano iniziate a circolare alcune settimane fa, ma la conferma ufficiale dai diretti interessati non era mai arrivata. Almeno fino a oggi.

I Damellis, come li hanno ribattezzati i fan subito dopo l’uscita da "Uomini e Donne", sono tornati. Business o no, la coppia è tornata a mostrarsi in pubblico unita e affiatata. O quanto meno insieme. Nelle ultime settimane i rumors si erano rincorsi circa un loro ritorno di fiamma. I video e le foto pubblicate sui rispettivi profili social avevano insospettito i fan e i follower, sempre attenti ai dettagli. Andrea e Giulia erano stati addirittura paparazzati insieme dal settimanale "Chi", al rientro dal supermercato, mentre facevano ritorno nell’abitazione dei genitori di lei dove insieme stanno facendo la quarantena. Ad accelerare il loro riavvicinamento sarebbe stato proprio il coronavirus. Con l’annuncio delle disposizioni governative in tema di emergenza e l’istituzione della quarantena i due hanno scelto di isolarsi assieme, affrettando un riavvicinamento cominciato settimane prima.

Entrambi, infatti, avevano messo fine alle rispettive relazioni (lei con il campione di motociclismo Andrea Iannone e lui con la modella Claudia Coppola) tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo e lo scoppio della pandemia ha solo affrettato il loro ricongiungimento. Nelle scorse ore ecco arrivare la tanto attesa conferma per i loro fan. Nelle storie del suo profilo Instagram Andrea Damante ha pubblicato i primi video ufficiali insieme alla sua Giulia. I due, divertiti e sereni, si allenano sul balcone dell'abitazione di Pomezia, residenza della famiglia De Lellis. Il deejay si mostra impegnato in una serie di squat con la De Lellis sulle spalle e mentre lei fa facce buffe e si tiene stretta ai suoi capelli, per evitare di cadere, lui fatica e scherza, postando sul video la scritta: "Gdl per lo sport". Inutile dire che la notizia del loro ritorno di fiamma ha scatenato i fan, che li hanno inondati di messaggi e commenti nelle storie e sotto gli ultimi post. Nonostante i due siano stati oggetto di dure polemiche social per il loro riavvicinamento (per molti solo una questione di marketing), Andrea Damante e Giulia De Lellis si godono il loro ritrovato amore sotto la luce del sole.