Harry e Meghan "chiusi in casa": "Lo staff segue regole ben precise"

La pandemia di Coronavirus si sta velocemente espandendo in ogni parte del mondo, e anche il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di seguire le istruzioni del premier canadese Justin Trudeau di restare a casa.

Secondo quanto rivelato da un amico della coppia al Mirror, i duchi si sarebbero isolati nella loro magione di Vancouver Island, con il piccolo Archie. Preoccupata dall’estrema contagiosità del virus, Meghan avrebbe dato allo staff che quotidianamente esce per fare la spesa e svolgere le normali commissioni, “un un rigido protocollo igienico da seguire” , come “ indossare sempre guanti in lattice” . Per proteggere la sua famiglia, la fonte ha rivelato che Lady a Markle ha ridotto il numero di membri dello staff a contatto con lei, Harry ed Archie a “poche persone selezionate”.

Ma come sta vivendo l’emergenza il principe Harry? Da quanto sappiamo, il principe è riuscito a raggiungere la moglie e il figlio in Canada appena prima che Trudeau chiudesse i confini nazionali ai cittadini stranieri. Stando all’insider, Harry sarebbe piuttosto preoccupato per la nonna Elisabetta e il padre Carlo, rimasti in Gran Bretagna, dove i casi di Covid-19 stanno rapidamente aumentando. Come tutti i nipoti e figli preoccupati per i propri cari, il principe avrebbe raccomandato al padre e ai nonni, di “stare al sicuro e prendere precauzioni extra” , data la facilità di propagazione del virus.

Bloccati in Canada, i Sussex, che hanno detto addio ai loro ruoli istituzionali, non potranno tornare in Gran Bretagna nel prossimo futuro, a causa dell’emergenza sanitaria. A questo proposito la fonte ha riportato che sono entrambi felici di aver potuto passare del tempo con il resto della Royal Family, “prima che la pandemia iniziasse”. Certo, la grande dimora fronte mare, immersa nei boschi canadesi, li aiuterà a trascorrere il tempo nel migliore dei modi possibili. Ma a quanto ha rivelato l’insider, Harry e Meghan sono in contatto con alcuni esperti per aiutare chi in questo momento ha più bisogno di supporto.