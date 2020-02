Harry non piace più agli inglesi che si schierano con la loro Regina

I sudditi inglesi sono costernati dal comportamento " ingrato e irrispettoso " dei Sussex nei confronti della Regina Elisabetta II, accusata da Meghan Markle di averle riservato da sempre un trattamento diverso rispetto agli altri membri della Royal Family. La Duchessa ha dichiarato di non non essersi ma sentita ben accetta a Palazzo nonostante sia il Principe Carlo che la stessa Regina, tramite loro fonti, abbiano fatto sapere già a ottobre, ai tempi dell’intervista alla ITV, che Meghan è stata accolta a braccia aperte in seno alla famiglia e che, come scrissero ai tempi diversi insider, " sono stati poi i suoi innumerevoli capricci da diva, le sue spese folli e il suo continuo violare il protocollo reale a metterla in cattiva luce. A creare rapporti tesi ci ha pensato lei, ha fatto tutto da sola. Ha sposato un Windsor convinta di poter fare come credeva, quando a Palazzo c’è un’etichetta da seguire, a cominciare dal rispetto assoluto che si deve alla Regina ".

Con Carlo " offeso dalle parole di Meghan ", proprio lui che si racconta avesse più legato con la nuora fino al punto di offrirsi di accompagnarla all’altare nel giorno del matrimonio con suo figlio Harry, ora la Regina, chiamata in causa direttamente dalle parole di Meghan sarebbe " stanca dei Sussex " e come ha rivelato una fonte reale a Vanity Fair " vuole solo chiudere questa spinosa faccenda...detesta dover parlare della Meghexit e quando lo fa è con tono che oscilla tra il dolore e il rancore per vedere la monarchia inglese, che ha servito per 52 anni, umiliata in questo modo" . Ma è anche, come nota Page Six, una donna risoluta, così " molto presto – spiega la fonte – la questione Meghexit sarà solo un brutto ricordo. Procederà con la stessa risolutezza con cui ha subito sollevato suo figlio, il Principe Andrea, da ogni incarico reale per via dei suoi legami con Jeffery Epstein. Quando si tratta di decidere non perde tempo, è risoluta e sicura di sé perché, a 93 anni e dopo 52 anni di regno non è questo il lascito che vuole consegnare alla storia. Meghan non avrà mai l’ultima parola, il suo ruolo nella storia dei Windosr resterà quello dell'autrice di un increscioso episodio accaduto durante il Regno di Elisabetta II, nulla di più ”.

Intanto, come scrive il Daily Mail, gli inglesi stanno facendo fronte compatto attorno alla Regina perché considerano " deplorevoli e indegne di un Principe, come Harry, le parole e i toni che si stanno usando contro la Sovrana che resta il personaggio più amato dagli inglesi ". Quanto di recente pubblicato dai Sussex sul loro sito web, in cui rivendicavano il loro titolo di altezze reali, il fatto che Harry restasse sesto nella linea di successione al trono e che la Regina non ha alcuna giurisdizione all’estero sull’uso del termine " royal " all’estero ha incrinato il fronte di chi simpatizzava con la decisione di Harry e Meghan di farsi una vita tutta loro lontano da Palazzo.

Per il Daily Mail se la Regina è " esasperata ", lo sono anche gli inglesi che, stanchi di sentirne parlare, a questo punto vogliono solo che i Sussex " se ne vadano lontani a inseguire i loro sogni di vanagloria ". Inoltre, come sottolinea il tabloid, " i sudditi non sembrano più nutrire particolare affetto per il Principe Harry, ormai considerato venale quanto la moglie e non più l'uomo innamorato manipolato da una donna avida ". Sono in molti a scrivere sui social: " Ma cosa ci si poteva aspettare da un nobile viziato che ha passato la vita da un party a un altro? Vi ricordo che andò a una festa in uniforme nazista e poi fu anche fotografato nudo e ubriaco a Las Vegas in mezzo a quella che sembrava un’orgia " scrive un utente, mentre un altro rincara la dose: " E che moglie poteva scegliere uno pieno di vizi come lui? E noi qui tutti a compatirlo solo perché aveva perso la madre da bambino. Ma è successo a tanti di noi senza che scadessimo in certi comportamenti. William non lo ha fatto, non esiste una sola sua foto compromettente di lui da giovane, se non qualche foto in cui insieme a Kate aveva alzato un po’ il gomito e tornavano al campus del college in taxi, responsabilmente. Ma erano giovani. È comprensibile. Ma oltre questo non c’è nulla. Qualcosa dovrà pur significare ".

Un insider reale ha detto al Daily Mail che " la coppia sembra aver perso il senso della prospettiva " e pensa di " poter fare la voce grossa ottenendo ciò che vuolr dalla Regina che è esausta, ma non accontenterà Harry e Meghan solo per farli smettere. Anzi, io credo che i Sussex con questa strategia del logoramento otterranno proprio l’opposto...stanno tirando troppo la corda ”. Secondo la fonte " tutto è nato da una loro decisione. La Famiglia reale sta chiaramente facendo del suo meglio per facilitarla, ma questo richiede sacrifici da ambo le parti e i Sussex devono essere più disposti al dialogo e al compromesso. piuttosto più gentili al riguardo. Arroccarsi sulle proprie posizioni non conviene a nessuno in sede di trattativa ".

Se Tom Bower, biografo ufficiale del principe Carlo, ha dichiarato al Mail: "I loro attacchi alla Regina sinceramente sono ripugnanti, sono il frutto di furia dispettosa. Temo che tutto peggiorerà ", Ingrid Seward, caporedattore della rivista Majesty, ha detto: " Il loro è un affronto gratuito e ingrato nei confronti della Regina. È come se in un certo senso le stessero dicendo: 'Guarda che se lo vogliamo possiamo usare il termine royal e tu non puoi farci un bel niente'. La stanno trattando come se non avesse alcun potere per fermarli. Lei, da par suo, sta facendo invece tutto il possibile per mantenere la pace, ma i Sussex credono che la Famiglia Reale sia contro di loro. Eppure a me, a giudicare dalle loro ingrate e quasi minacciose uscite, sembra proprio il contrario ”, ha concluso l’esperta reale.

