I peggiori film del 2021

Stilare una lista dei film peggiori dell'anno è un'impresa sempre molto ardua perché, a prescindere da quello che la critica può dire o scrivere, l'esperienza cinematografica è per sua natura soggettiva e sottomessa ai gusti personali degli spettatori. Tuttavia ci sono sempre alcuni elementi obiettivi, degli elementi che all'interno di un film non funzionano o funzionano male: e sebbene questi elementi non intacchino minimamente il gusto di ognuno, sono comunque dei campanelli d'allarme sulla qualità di un film. Non è dunque un caso che, molto spesso, i film più visti possano rientrare anche nella classifica dei peggiori film dell'anno.

I film peggiori del 2021

Un esempio è Venom - La furia di Carnage, il secondo capitolo della saga che vede Tom Hardy nei panni di un simbionte alieno il cui destino potrebbe intrecciarsi a quello di Spider-Man. Venom - La furia di Carnage rientra nella lista dei film più visti dell'anno, ma è stato stroncato dalla critica. Sul sito Rotten Tomatoes - che è un "sito aggregatore", che raccoglie tutte le recensioni dei critici - Venom - La furia di Carnage viene descritto come "sfiancante" e "strano" . Il film è estremamente goliardico e si basa quasi esclusivamente sulla capacità di Tom Hardy di riempire lo schermo, ma non aggiunge nulla alla storia e anche il conflitto con il villain (interpretato da Woody Harrelson) è semplificato al massimo, al punto da essere quasi comico. Ma a Venom - La furia di Carnage non è andata male come è accaduto a Locked Down, che su Rotten Tomatoes non solo non ha ricevuto recensione dagli addetti ai lavori, ma ha annoiato anche il pubblico, che lo ha votato con una percentuale di solo il 27% di gradimento. Scritto da Steven Knight, Locked Down vede Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor nei panni di una coppia che, dopo aver deciso di separarsi, è costretta a rivedere la propria situazione quando l'esplosione della pandemia di Covid-19 li costringe ad affrontare insieme l'isolamento e la quarantena. I personaggi appaiono molto stereotipati e difficilmente "digeribili" e tutto il film non sembra altro che un compito fatto a casa da un regista annoiato.