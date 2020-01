Jessica Simpson parla del suo alcolismo

Dopo aver ripreso la forma di sempre ed aver smaltito i chili accumulati durante la gravidanza, Jessica Simpson sembra ora intenzionata a liberarsi anche dei fantasmi del passato. Una serie di presenze nefaste che hanno caratterizzato gli ultimi anni, stravolgendo il suo privato e il suo animo, dipendenze che hanno guidato il suo corpo quasi fino al declino. In occasione dell'uscita del suo primo libro "Open Book", che approderà in libreria il 4 febbraio, la cantante è stata ospite del programma "Today" e della conduttrice Hoda Kotb.

Jessica Simpson ha parlato della spirale di acolismo in cui era caduta, dell'abitudine di bere fin dal mattino e di una tazza glitterata, dove erano sempre presenti bevande alcoliche. Una schivitù in cui era scivolata velocemente senza più riconoscersi e senza riuscire a gestire se stessa, tanto da abusare di alcol con costanza, nonostante la necessità di porre fine al tutto.

.@hodakotb’s on assignment in California, where she just sat down with Jessica Simpson.



Simpson gets very candid about her life and secret struggles. Full conversation tomorrow on TODAY. pic.twitter.com/V3uu13bLqq — TODAY (@TODAYshow) January 28, 2020

Durante l'intervista Jessica ha rivelato alcuni momenti bui del suo passato: non solo la dipendenza dall'alcol ma anche dalle pillole, che consumava in tandem, tanto da costringere i medici ad intervenire. Un'assunzione dannosa che avrebbe potuto incidere sulla sua esistenza in modo letale; un cammino pericoloso che probabilmente l'avrebbe condotta verso la morte. Fortunatamente, un cambio di rotta l'ha spinta a prendere in mano la sua vita dando un taglio definitivo agli abusi: infatti dal 2017 è completamente sobria.

Il passaggio è stato doloroso ma efficace, fortemente motivato dalla rabbia che provava verso la bottiglia e la dipendenza e la necessità di riprendere in mano le redini della sua famiglia. Jessica, che è spostata dal 2014 con l'ex star dell'NFL Eric Johnson, è madre orgogliosa di tre bambini, che segue con amore e costanza. Un episodio in particolare l'ha spinta verso la decisione di smettere di bere: la partecipazione ad un'assemblea scolastica che l'aveva vista poco sobria sin dalle 7:30 del mattino.

Jessica Simpson details her sad 'spiral' into alcoholism and her fight to get sober https://t.co/aVHCLKcN9k — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 29, 2020

Ma la goccia definitiva è stata una celebrazione di Halloween del 2017, la cantante aveva particolarmente ecceduto con gli alcolici, tanto da non ricordare nulla della serata e della sfilata con i figli. Un evento decisivo che l'ha spronata verso la guarigione, accompagnandola verso la necessità di riprendere il comando della sua vita e della sua salute.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?