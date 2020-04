Kate Middleton sposa lo smart working

Anche Kate Middleton è alle prese con lo smart working, come milioni di persone stanno facendo in questo periodo di epidemia per il coronavirus.

Come riporta Hello Magazine, sia lei che il Principe William, sebbene stiano restando a casa, stanno continuando a lavorare, sole eccezioni insieme alla Regina Elisabetta II all’interno della Royal Family. In pratica, in smart working sono rimasti la sovrana - che di recente ha avuto una videoconferenza con il primo ministro Boris Johnson - e i duchi di Cambridge.

La questione è semplice del perché solo loro tre siano operativi: Meghan Markle e il Principe Harry sono bloccati negli Stati Uniti - anche se spesso si è detto che Harry avrebbe preferito trovarsi nel Regno Unito accanto a sua nonna - il Principe Andrea è in congedo fino a data da destinarsi a causa dello scandalo Epstein, il Principe Carlo ha avuto il coronavirus ed è stato in quarantena lontano da tutti, compresa la moglie Camilla Parker Bowles. Va da sé che tra i primi nella linea di discendenza sono rimasti solo i Principini George, Charlotte e Louis, ancora troppo piccini per lavorare e assolvere agli impegni ufficiali.

Kate e William in questi giorni hanno contattato al telefono il personale dell'University Hospital Monklands, ad Airdrie, nel Lanarkshire, a supporto del servizio sanitario nazionale. Il mese scorso, la coppia si è recata in visita al call center del London Ambulance Service 111 a Croydon: qui hanno appreso come il numero di telefonate dei pazienti sia quadriplicato dall’inizio dell’emergenza relativa al coronavirus.

Intanto i Cambridge hanno diffuso un video adorabile in cui i loro tre figli applaudivano al lavoro di medici e paramedici. Inoltre Kate e William hanno recentemente contribuito a lanciare nuove linee guida a supporto delle persone con problemi di salute mentale.

Molto più in basso nella linea di successione al trono, c’è anche la Principessa Anna, pure lei al lavoro in smart working. La figlia della Regina è nella sua residenza di Gatcombe Park nel Gloucestershire: tra i vari impegni, ha partecipato in videoconferenza a un incontro con gli amministratori fiduciari dell'Animal Health Trust, di cui è presidente.

