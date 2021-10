Kate Middleton in versione "green" punta sul riciclo

Kate Middleton, regina di stile e del riciclo, ha dato di nuovo una lezione di eleganza e di semplicità, presentandosi all’Earthshot Prize Awards, lo scorso sabato 16 ottobre, con un vestito che è rimasto nel suo armadio per ben 10 anni, ma la fa assomigliare a una dea dell’Antica Grecia o, perché no, perfino dell’Antica Roma.

Dare il buon esempio

La moda può essere sostenibile? Secondo la duchessa di Cambridge la domanda è superflua. Kate, infatti, è sempre di più una futura regina “green”. Scegliendo di sfoggiare più volte abiti eleganti o casual, ha rotto il tabù secondo il quale una principessa o una sovrana non potrebbero riutilizzare abiti e accessori già mostrati in pubblico. Un’arte, quella del riciclo, che la duchessa condivide con Sua Maestà. Addirittura Kate Middleton ha fatto di questa sua peculiarità stilistica una vera e propria cifra personale che non solo caratterizza il suo modo di essere, ma è anche una dichiarazione d’intenti che attende di concretizzarsi con l’ascesa al trono.

Il look studiato per la cerimonia dell’Earthshot Prize Awards, tenutosi all’Alexandra Palace di Londra, ne è una conferma. Kate ha indossato un meraviglioso abito lilla firmato da uno dei suoi stilisti preferiti, Alexander McQueen. Il vestito da 4290 sterline (circa 5mila euro) è composto da una gonna lunga plissettata e una cintura dorata che ne fa risaltare la linea morbida. Kate Middleton ha già portato questo outfit 10 anni fa, durante un ricevimento Bafta al Belasco Theatre di Los Angeles. Era uno dei suoi primi impegni come duchessa di Cambridge, poco dopo il matrimonio con il principe William.

Molto sobri e riciclati anche i gioielli. A parte la fede Kate indossava solo un paio di orecchini di Kiki McDonough già visti al matrimonio della sorella Pippa Middleton, nel 2017. Stando a quanto riferito da Hello il vestito non è più in vendita, ma si possono trovare degli orecchini simili a quelli di Kate, ma fatti in ametista, a 4500 sterline. Anche il principe William sta seguendo le orme della moglie in fatto di moda riciclata. Sopra a un maglione nero a collo alto portava una giacca di velluto verde per niente sconosciuta ai media, visto che l’ha già indossata nel 2019 all’anniversario della charity Centrepoint.

Il premio green ispirato da Kennedy

Era di fondamentale importanza che William e Kate Middleton dessero il buon esempio alla cerimonia dell’Earthshot Prize Awards. Questo premio, infatti, è stato fortemente voluto dal duca di Cambridge e realizzato insieme alla Royal Foundation per sensibilizzare le persone sul tema della salvaguardia dell’ambiente e spingerle a riflettere su possibili soluzioni per la difesa dell’ambiente. Durante la serata dello scorso sabato il principe ha premiato i 5 progetti sostenibili più originali e funzionali alla battaglia contro il cambiamento climatico. A ognuno dei vincitori è stato destinato un milione di sterline per concretizzare la sua idea.

A quanto pare il duca di Cambridge ha creato questo premio ispirandosi al discorso di J.F. Kennedy del 1962 alla Rice University, divenuto famoso con il nome di “Moonshot”, un vero e proprio progetto globale che si proponeva di portare l’uomo sulla Luna. L’ultimo premio dell’Earthshot Prize Awards verrà consegnato nel 2030 ovvero, come spiega Il Messaggero, la data limite oltre la quale diverrebbe impossibile salvare la Terra dal disastro ambientale. Con il suo look Kate Middleton ha lanciato un messaggio: tutti possiamo fare qualcosa per l’ambiente cominciando da piccoli gesti, per esempio ripescando abiti dal nostro armadio.

Infatti gli organizzatori della cerimonia di premiazione hanno chiesto ai partecipanti di non indossare nulla di appena comprato. La duchessa di Cambridge si è allontanata anni luce dalla cognata, la glamour Meghan Markle che, pur presentandosi come attivista e ambientalista, indossa abiti e gioielli costosi, inimicandosi l’opinione pubblica e rendendo poco credibile il suo impegno. Per i media Kate appare sempre più come “una di noi”, mentre Meghan sembra ormai rinchiusa nel suo splendido isolamento in quel di Montecito.