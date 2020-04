L’esperta: "Se resterà Kate Middleton niente passerà inosservato"

Ormai il virus ha messo a dura prova la nostra quotidianità. Le abitudini devono cambiare a discapito della socialità e dei rapporti affettivi. E questo lo sa bene Kate Middleton che, insieme al Principe Harry e ai suoi tre figli, è costretta a un isolamento forzato nella tenuta di Anmer Hall. Una villa che per i duchi di Cambridge è diventata una sorta di microcosmo in cui vivere sereni, ma senza dimenticare lo spettro del contagio. In quella tenuta in cui Kate e William organizzano i loro impegni di lavoro, George Charlotte e Louis, non soffrono più di tanto le insidie della quarantena. Possono giocare e vivere all’aria aperta e, soprattutto, possono passare più tempo con i genitori.

E il 23 aprile, proprio quando tutto il Regno Unito è ancora in lockdown, il figlio più piccolo dei Cambridge ha compiuto due anni. Ma ha dovuto rinunciare a una grande festa, non ha potuto salutare i suoi amichetti e non ha potuto incontrare la regina e il Principe Filippo. Ma, come fa notare Katie Nicholl, una tra le esperte di corte più titolate, il piccolo Loius anche in quarantena avrà la sua festa di compleanno. Kate Middleton, infatti, da mamma modello, nonostante le difficoltà, vuole cercare di mantenere un minimo di normalità per i suoi figli e scacciare lo spettro del virus e della quarantena. "Fino a quando ci sarà la duchessa di Cambridge nessuna ricorrenza passerà inosservata. Né un compleanno né un anniversario – fa sapere l’esperta in una breve intervista che ha rilasciato a The Express -. Questo perché lei adora particolarmente organizzare party per i più piccoli. Una passione che ha ereditato da sua madre".

Come fa sapere l’esperta, anche se tutta la famiglia è costretta a stare al chiuso in casa, Kate Middleton ha organizzato alcuni giochi in giardino e diverse video-chiamate con Carlo e la Regina. "C'è stato un tea party all’aria aperta e proprio il piccolo Louis ha scelto il tema – aggiunge -. Ama molto stare a contatto con la natura, come il padre – continua-. Kate e William hanno comprato molti regali ma, rispettando i consigli dei medici, hanno optato per acquistare tutto online".

Una festa sobria, in famiglia, ma dove non è mancato l’amore. "La Middleton è molto felice. Ha pensato di organizzare una festa in giardino perché a Londra, in primavera, le giornate sono bellissime e vorrebbe permettere a tutti di respirare un po’ di aria di campagna". Gli unici presenti al party sono stati papà William, George e Charlotte e Maria Borrallo, la tata della famiglia. Il resto dei Windsor era collegata su Skype.