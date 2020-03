Langdon, Ashley Zukerman protagonista della serie tv prequel de Il codice da Vinci

Dai libri al cinema, dal cinema alla serie tv: la saga di Robert Langdon, nata con Il codice da Vinci, ha ora il suo nuovo protagonista con Ashley Zukerman.

Langdon, la trama

Conosciamo tutti il professor Robert Langdon, docente di simbologia ad Harvard. Lo conosciamo grazie ai tre film diretti da Ron Howard ed ai libri scritti in precedenza dall’autore di successo Dan Brown. Ora avremo modo di approfondire ancora di più il suo personaggio con una serie tv a lui dedicata dal titolo Langdon e tratta dal libro “Il simbolo perduto”, pubblicato in Italia nel 2009.

Dopo Parigi, dopo Roma e dopo Firenze, la storia della serie tv Langdon questa volta sarà ambientata negli Stati Uniti, a Washington e si concentrerà sui misteri celati dalla capitale americana. La sparizione dell’amico Peter Solomon, filantropo legato alla massoneria, porterà Langdon ad accettare la sfida. Messaggi segreti sono nascosti sotto gli occhi di tutti nell’architettura della città e il nostro protagonista dovrà decifrarli per salvare l’amico e sventare una cospirazione.

Dai film alla serie tv

Nel 2006 Ron Howard ha diretto Il codice da Vinci, prima trasposizione cinematografica della saga scritta da Dan Brown, seguita poi nel 2009 da Angeli & Demoni e nel 2016 da Inferno. I libri di Dan Brown sono stati un successo mondiale, lo stesso purtroppo non si può dire per i film. La serie di film è partita in modo molto positivo con Il codice da Vinci calando però con i due sequel.

In tutti e tre i casi nel ruolo del professor Robert Langdon abbiamo apprezzato Tom Hanks, il quale è tornato così a collaborare con il regista Ron Howard dopo le precedenti pellicole Splash e Apollo 13. Il compito di rendere di nuovo interessanti le avventure del professor Langdon spetta ora alla NBC e soprattutto al nuovo interprete Ashley Zukerman.

La serie tv vedrà il protagonista “ai primi misteri”, quindi con un’età più giovane rispetto a quella dei film. Langdon infatti è stata annunciata come un racconto prequel, nonostante sia basata sul terzo romanzo della saga di Dan Brown. Le notizie e i particolari sul racconto tuttavia non devono trarre in inganno: la serie tv non è ancora stata ufficialmente confermata. Prima c’è l’esame dell’episodio pilota da superare.

Alla sceneggiatura per il momento ci sono Dan Dworkin e Jay Beattie, già autori di episodi di Revenge, Scream e American Horror Story. La produzione invece è targata NBC e vede collaborare nuovamente lo scrittore Dan Brown e il regista Ron Howard, affiancati dalla CBS e dalla Universal Television.

Chi è Ashley Zukerman

Ashley Zukerman lo conosciamo per le sue parti in altre serie tv, nello specifico per Manhattan, Designated Survivor e Succession, e, con ruoli minori, anche per Fear The Walking Dead e Masters of Sex. Aiutato da una somiglianza estetica con Tom Hanks, Zukerman, ora al primo importante ruolo da protagonista assoluto di una serie tv, sarà quindi il nuovo volto di Langdon, con una pesante eredità sulle spalle.