Macaulay Culkin ritorna sulle scene con American Horror Story

Macaulay Culkin, star degli anni ’90 con i due film di "Mamma ho perso l’aereo", dopo un lungo periodo di assenza torna a fare l’attore nella prossima stagione della serie tv American Horror Story.

Macaulay Culkin, da Mamma ho perso l’aereo ad AHS

Macaulay Culkin è uno dei volti più noti del cinema, o almeno lo era negli anni ’90. In quella decade fu la star giovanile per antonomasia grazie a tre film: i due celebri "Mamma ho perso l’aereo" e "Richie Rich - Il più ricco del mondo", sua ultima importante performance al cinema. Poi il silenzio.

Parallelamente all’ascesa sul grande schermo c’è stata anche la chiacchierata amicizia con un’altra icona, Michael Jackson, da molti mal vista ma sempre dall’attore difesa, anche di recente ed in particolare in merito a possibili abusi da lui subiti. Dal 1994 quindi nessuna prova degna di nota per Macaulay Culkin, il quale tornato negli ultimi anni ad essere più “presente”, anche se solo a livello social, con il suo account di Instagram.

Prima dell’annuncio della partecipazione nella nuova stagione di American Horror Story, c’è stata la concreta possibilità di rivederlo al cinema nell’ultimo film di Quentin Tarantino “C’era una volta a… Hollywood”. Culkin in una recente intervista ha rivelato di aver fatto un provino per una parte ma che il risultato è stato un disastro. A quanto pare però le cose sono andate meglio per la stagione numero 10 di American Horror Story.

Ryan Murphy, negli ultimi giorni sempre tra le notizie in campo seriale con i suoi numerosi progetti, in particolare con le due nuove serie tv per Netflix, Hollywood e Halston, ha recentemente postato sul suo profilo Instagram un video che presenta il cast della decima stagione di American Horror Story e tra i nomi degli attori spunta proprio quello di Macaulay Culkin.

American Horror Story 10, cast e uscita

Oltre all’incredibile ritorno sulle scene di Macaulay Culkin, la nuova stagione di American Horror Story sarà come sempre “affollatissima” di altre grandi star. Rivedremo tutti gli interpreti delle precedenti stagioni, alcuni presenti fin dall’esordio nel 2010, altri invece solo dallo scorso anno, quindi Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates - tra i nomi più legati alla serie horror antologica - ma anche Leslie Grossman, Billie Lourd, Angelica Ross, Adina Porter, Lily Rabe e Finn Wittrock.

I nuovi episodi di American Horror Story, in base alle passate premierè, dovrebbero arrivare a settembre del 2020, negli Stati Uniti in onda sul canale FX mentre in Italia, come sempre, su Fox e Now Tv.