Meghan Markle sfoggia il rossetto rosso della libertà

I giornali e i social sono pieni di foto del ritorno di Meghan Markle a Londra. Una nuova entrata in scena curata nei minimi particolari, attesa, studiata e, infine, immortalata da parole e immagini. Come riporta Vanity Fair la duchessa di Sussex ha presenziato agli Endeavour Fund Awards che si sono tenuti il 5 marzo scorso alla Mansion House di Londra. Sotto una pioggerella fitta e molto inglese, Meghan Markle ha abbagliato i presenti con un look scintillante e glamour, lontano anni luce dal rigore e dalla sobrietà di corte. Fasciata in un abito da 950 sterline di Victoria Beckham color turchese intenso e lungo fino al ginocchio, la moglie di Harry sembrerebbe aver dato un bel calcio al breve periodo trascorso a palazzo.

La scelta dell’outfit sembra gridare vendetta contro i toni spenti e, soprattutto, i consigli degli stylist della Corona. Un dettaglio del look della duchessa ha colpito i presenti. Il colore brillante del rossetto. Meghan Markle ha optato per una tonalità di rosso molto decisa, perfino troppo per i canoni estetici della corte. Alle donne di casa Windsor sono proibiti smalti dai colori accesi, tinte e meches per capelli troppo evidenti e un trucco che diano una sensazione di “costruito”, “artefatto”. Di solito a Buckingham Palace si preferiscono le sfumature che virano su un’impressione di maggiore naturalezza.

Una regola che Meghan ha appena infranto. Se è vero che la regina Elisabetta “comunica” le sue opinioni attraverso gli abiti, è altrettanto ragionevole supporre che la moglie del principe Harry abbia voluto esprimere attraverso il suo rossetto rosso una ritrovata libertà, la voglia di rompere le catene delle tradizioni e mostrarsi per ciò che è, una donna molto determinata. L’abito e il make up ci raccontano molto su Meghan Markle e sbaglieremmo a considerarli dettagli esclusivamente legati alla vanità o alla superficialità. Del resto non è la prima volta che la duchessa di Sussex osa in questo senso. Nel 2019, in occasione della prima del Totem Show del Cirque du Soleil Meghan scelse un rossetto rosso lampone, qualcosa che non capita tutti i giorni di vedere a Buckingham Palace.

Ormai il conto alla rovescia verso l’uscita ufficiale di Harry e della moglie dalla royal family è partito. Meghan, però, non si sente una Windsor da tempo (forse non si è mai sentita davvero tale) e il look degli Endeavour Fund Awards sembrerebbe confermarlo. Tra pochi giorni i Sussex non dovranno più rispettare tutti i doveri che hanno osservato finora. Diciamo che la duchessa si sta portando avanti con il “lavoro” cominciando dall’abbigliamento.

Meghan Markle vuole scegliere da sola e dimostra anche di sapere ciò che vuole. Il giornale Oggi ritiene che l’accoglienza dei sudditi inglesi nei confronti dei Sussex sia stata piuttosto gelida. In effetti l’ingresso trionfale dei duchi non poteva passare inosservato, però bisogna ammettere che non vi è stato alcun bagno di folla. Guardando il video proposto proprio da Oggi possiamo notare che la duchessa ha solo incantato il pubblico con la sua bellezza, ma l’affetto popolare sembrerebbe ben altra cosa.