Meghan Markle torna in Inghilterra, ma Kate fugge a Dublino. Le tensioni continuano

I rapporti tra Kate Middleton e Meghan Markle non sono mai stati idilliaci, almeno come hanno riportato i gossip dei tabloid inglesi. Le due duchesse, da quel che sembra, non sono mai riuscite a conciliare i loro caratteri estremamente diversi. Kate ha sempre rispettato le regole, comportandosi come una vera Regina. Meghan invece ha sempre agito contro il rigore di Corte, non perdendo quei suoi modi da attrice di Hollywwod. Due mondi e due diversi modi di pensare. E nessuna delle due pare sia riuscita a conciliare le loro divergenze. La Megxit, come hanno riportato alcune fonti di Palazzo, pare che abbia acuito ancora di più il rapporto tra le due. Infatti ora Kate e Meghan Markle sono agli antipodi e neanche si rivolgono più la parola.

Sulla vicenda è stato il Daily Mail che ha portato un aggiornamento. Il magazine che è sempre in prima linea quando si tratta di rumor e pettegolezzi sui reali inglesi, ha pubblicato di recente un’indiscrezione in merito a quello che sta accadendo tra le due duchesse. Secondo le prime ricostruzioni, Meghan Markle e il Principe Harry, a fine febbraio saranno a Londra per adempiere ad alcuni impegni ufficiali, gli ultimi in quanto duchi. Si dovrebbero trattenere almeno fino ai principi di marzo, quando tutta la famiglia sarà riunita per il Commonwealth Day. Da quel che sembra però, Kate e William, non saranno lì ad attendere il ritorno degli ex duchi. Pare che saranno impegnati in un viaggio ufficiale nel cuore di Dublino, in un viaggio che pare sia stato calendarizzato da tempo. I più attendi però, riportano che la scelta di Meghan di tornare a Londra proprio quando Kate è assente, sarebbe stata una scelta decisa a tavolino da entrambe le parti per fare in modo che i Fab4 non si incontrassero. Sì, perché anche tra Harry e William la situazione non è affatto serena e tranquilla, anche tra di loro non scorre più buon sangue.

Quindi il tabloid azzarda l’ipotesi che tutto è stato organizzato per evitare la diffusione di altri gossip di Corte, perché alla fin fine, da entrambe le parti, i rumor sono praticamente all’ordine del giorno. Kate Middleton preferisce evitare le diffusioni di altri pettegolezzi e vola a Dublino insieme al marito. Si incontrerà con Meghan solo alla cerimonia del Commonwealth nell’abazia di Westminister. Ma per come stanno messe le cose, tra le due donne ci saranno solo sorrisi di convenienza.