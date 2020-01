Kate e Meghan Markle non sono più in contatto

Si cominciano a contare i danni dopo la burrascosa uscita di scena dalla famiglia reale di Meghan Markle e del Principe Harry. A quasi un mese dall’annuncio senza precedenti che è trapelato sul profilo instagram dei Duchi, la situazione in quel Londra si è evoluta a ritmo concitato. Il summit voluto in tutta fretta dalla Regina ha messo fine a uno scandalo, se così si può chiamare, che ha innescato però una serie di reazioni a catena senza precedenti. Il peggio è passato, più o meno, e ora Meghan è insieme a Harry in Canada con il piccolo Archie. La loro nuova vita è iniziata, finalmente. Anche nella City però pare che si respiri un’aria di stabilità.

Secondo alcune voci che sono trapelate da Us Weekly, Kate Middleton è la prima che sta esultando per l’assenza di Meghan Markle. Le due duchesse fin dall’inizio non sono mai andate d’amore e d’accordo. Infatti i gossip avevano sempre rivelato di attriti e dissidi fra Kate e Meghan. Ora con l’uscita di scena dalla Markle dalla famiglia reale, la Middleton avrebbe tirato un sospiro di sollievo e avrebbe persino riacquistato il sorriso. Il motivo? Da quando Meghan è in Canada, entrambe hanno interrotto qualsiasi tipo di rapporto. "Non si parlano più. Meghan non è mai stata felice quando era a Londra e, il rapporto conflittuale con Kate ha influito molto – rivela una fonte anonima al tabloid americano -. Meghan ora si sente libera e anche Kate si sente libera perché la Markle non è più a Palazzo. Sì, tutto è avvenuto troppo velocemente e le due donne non sono neanche riuscite a parlarsi, ma entrambe sono molto contente su come si sono svolte le cose".

Stessa cosa è accaduta tra William e Harry. I due rampolli di Corte, ora che sono distanti l’uno dall’altro, da settimane non hanno nessun tipo di rapporto. E questa volta la scelta non è stata presa da Meghan, ma l’ex duca ha deciso di prendere le distanze dal fratello di sua spontanea volontà. "È tutto in divenire, ma la situazione è molto chiara. I Fab 4 sono più distanti che mai. Questo silenzio ha fatto capire quanto fossero veri i gossip trapelati su Meghan e Kate. Quel feeling tanto sperato, non ha appianato le diversità". Infatti la Middleton è sempre stata austera e ligia nelle regole, Meghan più indipendente e fuori dagli schemi. E con questi caratteri differenti era proprio impossibile trovare un modo per convivere insieme.