Michelle Hunziker: "Ho sofferto quando mi dissero che ero posseduta da Satana"

È pronta a tornare in televisione, ma alla vigilia dell'esordio alla guida di Striscia la Notizia Michelle Hunziker si toglie qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice riprende il suo posto dietro il bancone del tg satirico al fianco di Gerry Scotti e nell'intervista rilasciata al Corriere parla del suo passato. Quello in cui per emergere ha dovuto combattere: " Ho dovuto lottare per far capire che volevo essere altro oltre a una bella forma. Sapevo che piaceva che io fossi sexy, ma cercavo sempre di pormi anche in una chiave ironica e auto ironica ".

In un momento in cui bullismo e body shaming dilagano sul web e sui social, Michelle Hunziker ha svelato di essere stata anche lei vittima di discriminazione fisica. A cominciare dalla campagna pubblicitaria di intimo che la lanciò in tutto il mondo e dove spiccò fra le tante bellezze per il suo lato b: " Perché discriminazione fisica è sia quando sei ritenuto troppo bruttino per certi mestieri, sia quando sei troppo bellino per essere considerato intelligente. Io negli anni '90 corrispondevo al cliché ".

Il mio obiettivo era non essere una rivale a casa, ma far sentire al pubblico il mio disagio perché non era quella la mia natura: non volevo essere etichettata come una ragazza sexy e basta

Dai 20 ai 30 anni sono stata bersaglio di un gossip molto pesante e feroce. Non ero abituata, la vivevo malissimo, mi chiudevo in casa, mi chiedevo se avessero ragione quelli che dicevano che ero una iena ridens

In prima pagina su un giornale titolarono che ero posseduta da Satana, fu la cosa che mi ferì di più, essere trattata come un'indemoniata ai tempi delle streghe medioevali

Bionda e bella, troppo per essere considerata anche intelligente. Ma la sua voglia di emergere e conquistare un posto in tv le hanno permesso di sfruttare la sua dote ironica per avere la meglio sul "sistema": "". Poi l'incontro e l'amore con il cantantee quella pressione mediatica che, a vent'anni può schiacciarti: "". La fama, il successo e quella brutta storia con la setta che ha rischiato di farle perdere tutto e che ancora la ferisce: "".