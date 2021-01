"Lei troppo severa, io ribelle", Aurora Ramazzotti e il rapporto turbolento con Michelle

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto di aver vissuto un'infanzia difficile a causa dell'esposizione mediatica dei suoi genitori. L'amore di mamma Michelle e papà Eros non è mai mancato, ma questo non l'ha messa al riparo da giudizi, pressioni e problemi comuni di qualsiasi adolescente. Lo ha raccontato lei stessa sui social network, parlando a cuore aperto con i suoi fan di alcuni momenti difficili vissuti con Michelle Hunziker.

Vero

Lei era giustamente molto severa e io bramavo libertà

ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole

Nelle scorse ora Aurora Ramazzotti ha deciso di rispondere con sincerità alle domande curiose dei suoi fan attraverso le storie del suo profilo Instagram. La figlia di Eros non si è tirata indietro neppure di fronte alle domande più scomode, come quella che le chiedeva se avesse avuto un rapportocon sua madre. "", ha risposto con sicurezza Aurora, confessando quanto vissuto con la madre nel periodo della sua. "- ha raccontato nelle storie della sua pagina Instagram -". Quello che ogni adolescente cioè vuole fare per sentirsi libero e sciogliere il vincolo infantile con i propri genitori: bere, fumare e divertirsi oltre i limiti.

Come ogni ragazza anche Aurora Ramazzotti ha vissuto la sua fase di ribellione nei confronti della madre, giudicata troppo severa e oppressiva nei confronti del suo desiderio di vivere a pieno l'età delle scoperte. Un'educazione rigida che solo con il tempo lei ha davvero compreso e che le ha dato basi educative forti. " Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io , probabilmente la bastonerei ", ha confessato nelle sue storie la figlia di Eros.