"Io? Preoccupata per il governo..." Ma la Hunziker viene massacrata

Il momento che tutti stiamo vivendo è molto complesso e delicato. In Italia, non c’è solo il virus che miete le sue vittime, ma anche la situazione politica non aiuta a pensare a positivamente. E Michelle Hunziker, in un certo senso, si fa portavoce di un disagio che sta preoccupando molti cittadini italiani, colpiti duramente dalla crisi scatenata dalle continue restrizioni prese per (cercare) di rallentare il contagio. La showgirl esprime il suo pensiero in un lungo post che ha pubblicato sui social, in cui rivela che ora si dovrebbe pensare al futuro e meno all’assistenzialismo, permettendo così di mettere in moto la rinascita del nostro paese e pensare a una crescita economica. Il lungo sfogo, però, non è piaciuto ad alcuni fan storici di Michelle Hunziker, i quali con commenti aspri e al veleno, criticano le sue affermazioni.

Il post è stato pubblicato appena 24 ore fa e le sue affermazioni hanno fatto già il giro del web "Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo – esordisce -. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve unità per creare opportunità e lavoro –aggiunge -. Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” bensì di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica", scrive la showgirl. Ma non è finita qui "Per fare questo, converrebbe dare a tutti la possibilità di continuare le proprie attività senza un “cappio” al collo – continua nel suo lungo flusso di coscienza - Serve liquidità a sostegno delle aziende e dei liberi professionisti oltre ad investimenti per creare valore in futuro ma sopratutto non perderlo oggi perché significherebbe perderlo in maniera permanente", conclude.

Uno sfogo durissimo quello di Michelle Hunziker, rivolto a tutte quelle persone che stanno soffrendo a causa di una crisi economica epocale e a causa di un lavoro a "intermittenza". Non tutti, però, hanno apprezzato il post della Hunziker. Tra quelli che hanno abbracciato la sua tesi, diversi utenti si sono scagliati contro la showgirl. "Troppo facile per te", scrive un fan di Michelle. "Qui non si parla di assistenzialismo. È fin troppo facile giudicare quando si ha la pancia piena", commenta un altro follower. "Sì, il lavoro per tutti non c’è, ma questo non vuol dire abbandonare le persone a se stessi". Per ora la Hunziker non ha replicato alle accuse. Il post però ha ricevuto di centomila "mi piace".