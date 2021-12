"Il mio ex mi sbatteva la testa sul wc. Max mi ha salvata"

Debora Pelamatti oggi è una donna felice e serena al fianco di Max Pezzali, ma non dimentica i drammatici momenti vissuti insieme al suo ex fidanzato. Un uomo che per anni l'ha tradita, umiliata e picchiata. È stato il cantante, che all'epoca era suo amico, a salvarla da quell'amore malato e a conquistarla, portandola fino all'altare.

La moglie di Max Pezzali ha raccontato del suo doloroso passato in una lunga intervista rilasciata a Domani. Una storia fatta di violenze fisiche e psicologiche cominciata come un sogno e finita come un incubo. Dal primo contatto attraverso Facebook ai gesti eclatanti per conquistarla: " Per il mio compleanno affittò un'intera spiaggia a Camogli facendola addobbare con candele ". Un corteggiamento in piena regola che l'ha conquistata nonostante in molti l'avessero avvertita di stare in guardia da lui.

Fino al faccia a faccia con alcune delle donne con cui l'ex aveva rapporti e alla scoperta dei tradimenti sul cellulare: " Scopro che aveva scritto a venti donne lo stesso messaggio: 'Mi manchi, non vedo l'ora di fare l'amore come l'ultima volta'. Eravamo insieme da 5 anni, era l’ennesima mortificazione. Lo affronto, lui mi prende la testa e inizia a sbattermela contro l'asse del water e mi accusa: 'Stron*a, io stavo giocando!'. Scappo dalla stanza, mi rifugio in quella degli amici, vado avanti a Xanax per due giorni ".