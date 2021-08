È morto l'attore Nino D'Agata

A 66 anni è morto Nino D'Agata, doppiatore e attore molto noto al grande pubblico. Ancora non sono state rese note le cause della sua scomparsa, una morte improvvisa che ha sorpreso sia gli addetti ai lavori che la famiglia. Ha ottenuto un grande successo con la serie tv Ris - Delitti imperfetti, nella quale ha interpretato il generale Tosi ma nella sua lunga carriera sono numerose le parti che gli hanno conferito il favore dei cinefili e dei telespettatori. Ha prestato la sua voce a numerosi personaggi, tra i quali anche il Reverendo Timothy Lovejoy e Lou nel cartoon I Simpson.

Nino D'Agata è nato Catania nel 1955 e ha esordito come attore in età già adulta, nel 1993. Il suo primo lavoro è stato l'interpretazione di Totuccio Contorno in Giovanni Falcone, film di Giuseppe Ferrara. Da quel momento è stato notato per la sua grande espressività e ha recitato in numerose pellicole, molte delle quali di grande successo, come L'ultimo bacio di Gabriele Muccino oppure Le conseguenze dell'amore di Paolo Sorrentino. È stato diretto da Michele Soavi in Il sangue dei vinti, film tratto dall'omonimo libro di Giampaolo Pansa. L'ultimo film per il cinema di Nino D'agata risale al 2016, quando l'attore ha recitato in Il ministro per la regia di Giorgio Amato. Numerosi anche i suoi lavori televisivi. Sempre con Michele Soavi ha lavorato in Il testimone, in Francesco e in L'ultima pallottola. Ha preso parte a serie televisive entrate nel cuore del grande pubblico come Distretto di polizia, Don Matteo, Ris, Squadra antimafia e ne Il giovane Montalbano.

La sua voce, profonda e avvolgente, è stata spesso prestata al doppiaggio. Oltre ai due personaggi già citati del cartoon de I Simpson, infatti, Nino D'Agata ha doppiato Alec Baldwin in Notting Hill, e poi ancora John David Cameron in Aliens of the Deep, John Nielsen in Transformers - La vendetta del caduto e Giancarlo Esposito in Derailed - Attrazione letale. Sono decine i personaggi che Nino D'Agata ha doppiato nelle versioni italiane.