Mostra di Venezia, premio a Raffaella Carrà: "Sapeva parlare al cuore della gente"

L'icona della televisione italiana, Raffaella Carrà, se ne è andata due mesi fa ma nel cuore dei suoi fan e nella mente del pubblico è ancora viva. Per questo la Mostra del Cinema di Venezia l'ha omaggiata con un premio speciale, il "Sorriso Diverso Venezia Award", l'ennesimo tributo alla sua straordinaria carriera.

È stato Sergio Iapino, compagno di una vita della showgirl, a ritirare il premio che è stato assegnato dagli organizzatori della 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica a Raffaella Carrà per la sua carriera cinematografica. " Sono particolarmente felice per questo riconoscimento - ha dichiarato Iapino ritirando il riconoscimento - perché tutti conoscono la carriera musicale e televisiva di Raffaella, ma pochi sanno del suo talento come attrice. Al cinema, come in televisione, Raffaella riusciva ad arrivare dritta al cuore della gente, perché la gente sapeva che lei parlava sempre con il cuore ".

Nonostante siano trascorsi oltre due mesi, il dolore per la morte improvvisa di Raffaella Carrà è ancora vivo nel cuore di tutti. La cantante, presentatrice e attrice, che ha dominato la scena televisiva sin dagli anni '70, è scomparsa lo scorso 5 luglio dopo una lunga malattia, che lei non aveva mai voluto rendere pubblica, lasciando un vuoto incolmabile. Il suo incredibile talento, che ha scandito una carriera a 360° tra musica, cinema e televisione, però non si è spento. E l'ultimo premio che il festival di Venezia le ha conferito ne è la prova.

Sergio Iapino ha ricevuto il riconoscimento per la sua compagna, Raffaella Carrà, durante la cerimonia svoltasi presso lo Spazio Incontri Venice Production Bridge dell'Hotel Excelsior a Venezia. All'evento erano presenti il presidente del Premio Diego Righini e il direttore artistico Paola Tassone oltre al direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera, il Presidente della Biennale Roberto Cicutto, l'ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco e per Netflix Cai Mason. Un lungo e commosso applauso ha accompagnato la consegna della targa a Sergio Iapino, segno del rapporto di fiducia e dell'empatia che la Carrà aveva instaurato con il pubblico.

Tra i premiati della serata dedicata al premio Speciale "Sorriso Diverso Venezia Award", Premio collaterale ufficiale dedicato alle diversità della 78esima Mostra di Venezia, ci sono anche il regista Gabriele Mainetti per "Freaks Out", premiato come Miglior Film Italiano e Alexandre Moratto vincitore del Miglior Film Straniero con "7 Prisoner".