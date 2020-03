Mulan, eliminato un personaggio dal live-action per il MeToo

Gli amanti dei classici Disney avranno una sorpresa quando vedranno il live action di Mulan: mancherà infatti un personaggio rispetto alla pellicola animata, quello di Li Shang.

Come riporta Bbc, la sua storyline non è stata ritenuta adatta nell’era del #MeToo e quindi è stata semplicemente cancellata.

Com’è noto, la storia racconta di un’eroina - fatta propria dal femminismo della Terza Ondata - che si traveste da uomo per combattere al posto del padre nell’esercito imperiale cinese. Il film, diffuso nei cinema nel 1998, era infatti basato sulla leggenda cinese di Hua Mulan, che nella trama ingaggia una relazione sentimentale con un generale e quindi un suo superiore, Li Shang appunto. Quando Mulan rivela la sua vera identità, lei e Li Shang cenano insieme.

Il produttore Jason Reed si è detto a disagio con le dinamiche di potere tra i due personaggi, alla luce delle rivelazioni che, dal 2017, si susseguono incessanti per denunciare molestie e stupri sul posto di lavoro, in particolare nel mondo dello showbiz. “ In particolare - ha detto Reed - ai tempi del movimento #MeToo penso che avere un comandante che è anche interesse sentimentale sia molto scomodo e non pensavamo fosse appropriato ”.

Li Shang, eliminato sulla sceneggiatura, è stato scisso nel nuovo script del live action in due diversi personaggi, uno che incarnasse il comandante di Mulan, l’altro che impersonasse il suo interesse sentimentale. Il primo è il comandante Tung, "secondo padre" di Mulan e suo mentore. L’altro è Hongui, che è anche lui un guerriero ma è alla pari con Mulan dal punto di vista della gerarchia militare.

