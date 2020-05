"O Los Angeles o la corona". Meghan Markle e l’ultimatum al Principe Harry

Nonostante il periodo di crisi sanitaria pare che ci siano altre tensioni a Los Angeles tra Meghan Markle e il Principe Harry. La ex coppia reale che, a fatica, cerca di riprendere le redini della propria vita dopo la turbolenta uscita dalla royal family, si trova ad affrontare nuove e difficili sfide. È il Goble che rilascia alcuni rumor, ancora da confermare, in merito alla situazione che stanno vivendo Meghan ed Harry in America. A parlare è una fonte anonima ma vicina alla coppia, la quale riporta che, nel corso degli ultimi giorni, la tensione tra gli ex duchi è molto palpabile.

Secondo la gola profonda, il Principe Harry a distanza di due mesi dalla Megxit, ancora non riuscirebbe a trovare un equilibrio a Los Angeles. Sente la mancanza di casa, anche se a Londra i rapporti con il fratello e la Regina sono comunque molto tesi. La fonte inoltre avrebbe confermato che Meghan Markle non approverebbero i rimpianti di Harry. Ma non è tutto. La Markle sarebbe letteralmente impazzata perché avrebbe scoperto una trattativa segreta tra il Principe e la Corona, per permettere ai due ex duchi di far ritorno nella City. Harry avrebbe intenzione di rimettere mano agli accordi siglati con la Megxit per dare agio a lui e a Meghan di poter avere comunque una certa valenza all’interno della dinastia dei Windsor. La ex attrice però, che secondo le fonti avrebbe combattuto con le unghie e con i denti per guadagnare la sua nuova libertà, sarebbe molto furiosa con il marito tanto da mettere il Principe di fronte a un ultimatum. "O Los Angeles o la Corona".

Meghan, infatti, non ha nessuna intenzione di tornare su i suoi passi. Ha ben altre idee da mettere in atto, e la creazione di una nuova fondazione benefica è solo il primo passo. Il Principe Harry, invece, ha ancora dei dubbi e la fonte afferma che fin dall’inizio, non è mai stato convinto fino in fondo in merito al divorzio dalla corona inglese. Lui è molto legato alla sua famiglia, nonostante tutto. Se fosse vero, questo ultimatum rimescolerebbe le carte in tavola ancora una volta. Perché, da quel che sembra, se Harry decidesse di non restare a Los Angeles e tornare in famiglia, la frattura con Meghan sarebbe a dir poco insanabile. Per ora non ci sono né conferme né smentite sulla questione. Sta di fatto che, per Meghan ed il Principe, la luna di miele è finita da tempo. Ora devono affrontare la vita vera.