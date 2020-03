Pago sulla sua uscita dal Gf vip: "Non ho salutato nessuno, per evitare l'ipocrisia"

Lo scorso sabato 29 febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, format condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. E il nuovo appuntamento tv in questione ha visto Pago presentarsi tra gli ospiti in studio, per rilasciare un'intervista inedita. Nel suo intervento televisivo, l'ormai ex gieffino si è pronunciato sulla sua eliminazione dal gioco del Grande fratello vip, senza risparmiarsi circa la scelta di non salutare nessuno dei suoi compagni d'avventura poco prima di uscire dalla Casa più spiata d'Italia.

"Non mi pento di niente. Ho fatto tutto quello che mi sentivo di fare -ha così esordito dalla Toffanin, non nascondendo le emozioni provate non appena appreso il risultato della sfida al televoto, che ha decretato la vittoria di Licia Nunez -. Non l'ho presa male. Avrei salutato qualcuno molto carinamente. Avrei dovuto salutarli tutti. E magari avrei sentito qualche parola ipocrita di circostanza. Ho preferito salutare tutti in generale, velocemente".

Nel corso della sua intervista, inoltre, non ha lesinato commenti sull'inaspettato ingresso della fidanzata storica, Serena Enardu, nella Casa: "Sono sincero, prima del suo ingresso nella Casa, ero molto provato. Con il suo ingresso ho avuto una botta d'energia. E mi sono sentito inconsciamente di dover risolvere i miei problemi con lei. Mi sono concentrato su di lei naturalmente. E alcuni non l'hanno capito".

E, incalzato dalle domande della Toffanin, ha menzionato gli ex compagni d'avventura con cui uscirebbe volentieri a cena, per concedersi del relax: "Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Antonio Zequila, Antonella Elia". "Io faccio il tifo per Paolo e Antonella", ha proseguito, esprimendo così la sua preferenza, maturata in vista della finale del Gf vip 4 condotto da Alfonso Signorini.

La reazione di Pago alla notizia dell'epidemia di Coronavirus

A conclusione del suo ultimo intervento, Pago non ha nascosto di essere rimasto spiazzato non appena appresa la notizia dell'epidemia di Coronavirus, che ha colpito il Bel Paese : "All'inizio avevo fatto fatica a capire questa cosa. Un po' di preoccupazione c'è. Mi preoccupa molto. E ora che qui in studio non c'è neanche uno spettatore, fa strano".