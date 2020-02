Pago e Serena Enardu di nuovo uniti con i figli: la reunion commuove il web

Lo scorso venerdì 21 febbraio, era stata trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini, che aveva decretato l'eliminazione di Pago. Quest'ultimo era finito al televoto alla dodicesima diretta del reality, schierato contro Licia Nunez. Intanto, c'è chi tra gli utenti, sui social, sostiene che al televoto il cantante sardo sia stato penalizzato dalla sua love-story con Serena Enardu, prima naufragata nel corso della partecipazione della coppia a Temptation island vip 2019 e poi risanata nella Casa più spiata d'Italia. E, pertanto, ritenuta "finta", da coloro i quali sostengono che sia architettata dai due vip al mero scopo di ottenere visibilità e consensi del pubblico. Nelle ultime ore, tuttavia, l'ex gieffino è tornato al centro dell'attenzione mediatica, per essere apparso sui social in dolce compagnia con la sua ritrovata fiamma e i loro due rispettivi figli, Nicola (che Pago avuto dalla sua unione con Miriana Trevisan, ndr) e Tommy (che Serena ha avuto da una relazione precedente, ndr).

"Noi" , si legge nella descrizione di un nuovo post pubblicato da Serena Enardu su Instagram, contenente una carrellata di foto che testimoniano l'avvenuta reunion familiare "Settembre-Enardu". E sotto il post in questione, non sono mancati i commenti benevoli del web. "L'amore vince su tutto. L'amore è anche questo. La famiglia Settembre Enardu", ha commentato qualcuno. "Bellissimi -ha, poi, scritto un altro utente-. Spero sia un nuovo inizio per voi quattro. Un abbraccio". E ancora: "Fantastici, orgoglio sardo"; "Una bella famiglia".

Pago e Serena Enardu verso il matrimonio?

Grazie alla loro partecipazione allo spin-off del Gf dedicato ai vip, e a dispetto delle critiche degli hater, Pago al secolo Pacifico Settembre e Serena Enardu sono a quanto pare riusciti a ricucire i loro rapporti.

E molto presto potrebbero unirsi in matrimonio. O almeno, questo è stando a quanto ha riportato la Enardu, in una sua recente intervista concessa a Verissimo. "Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio-ha, infatti, fatto sapere da Silvia Toffanin-. Ma avevo sempre paura, perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma, per poter essere sicura che Pago sia mio”. Incalzata - sempre al talk del sabato pomeriggio - anche sul suo avvenuto ingresso nella Casa, ha, poi, confidato: "Il pubblico crede che l'abbia fatto per la visibilità, ma non è stato così. Per la visibilità sarei potuta andare in determinate trasmissioni. Avrei potuto scrivere di più sui social. Ma non l'ho fatto. Sono entrata per Pago".

In occasione della tredicesima diretta del Grande fratello vip - trasmessa venerdì- era stata inoltre aperta una nuova prova-televoto settimanale. Che, allo stato attuale, vede a rischio eliminazione e tra loro in sfida, quattro gieffini: Antonella Elia, Andrea Montovoli, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto.