Il papà di Emma Marrone contro gli haters: "Poveracci"

Lontano dalle famiglie e dagli affetti. Tuttavia, neanche questa difficile quarantena riesce a tenere a bada gli haters. Alcune schermaglie tra celebrità e il loro fitto gruppo di leoni da tastiera sono infatti famose anche a chi non è un assiduo frequentatore dei social network. Molti vip hanno spesso controbattuto con ironia alle polemiche create dai fan, mentre molti altri hanno necessariamente dovuto farci l’abitudine. Da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez, sono davvero tanti i vip divenuti bersagli di ogni tipo di critiche, spesso davvero gratuita.

Non ultima la bellissima e talentuosa Emma Marrone. La storia si è infatti ripetuta ieri pomeriggio quando, nel corso di una diretta su Instagram, la cantante si è ritrovata a doversi difendere dall'uscita offensiva di un utente.

"Spero che tu muoia" , queste le parole choc che ha scritto nei suoi confronti nello spazio dedicato ai commenti. Di fronte all'attacco gratuito dell'hater, Emma ha cambiato rapidamente espressione, passando da un sorriso ad un volto incupito in un batter d’occhio. "Occhio che tutto torna. Mi arrabbio perché soprattutto in questo momento non mi sembra proprio il caso di scrivere tali messaggi. Sono molto dispiaciuta quando leggo questi messaggi orribili... persone proprio brutte" , questa la sua risposta. Poi ha rivolto alcune parole rincuoranti ai suoi fan: "Vorrei incontrarvi come sempre successo, dobbiamo tenere ancora duro, ma quando accadrà sarà un’esplosione di gioia talmente forte che ci terrà più uniti. Queste situazioni enfatizzano la bruttezza interiore di certe persone, io spero che questo momento lasci un po’ di buon senso. Voglio sperare nel cambiamento, dobbiamo renderci conto di cosa siano le cose importanti della vita" .

Così, nel tentativo di risolverai il morale, vuoi un po’ per via dell’emergenza Covid-19 vuoi per le dure parole dell’hater, Emma Marrone ha pensato bene di invitare i suoi genitori a collegarsi alla diretta. La famiglia infatti sta trascorrendo questi difficili giorni di quarantena lontani dalla figlia: la cantante è a Roma, insieme alla manager Francesca Savini, i genitori a Lecce, terra d'origine. Inaspettatamente, però, a tornare sulla questione dell’hater è stato proprio il papà Rosario. "Fregatene di quello che scrivono, sono poveracci" , questo l’invito del papà a sua figlia nel tentativo di proteggerla dalle malelingue. E lei ha voluto rispondergli così: "Questo per far capire a certe persone, che anche noi abbiamo una famiglia. Ogni tanto ragionate, mio papà e mia mamma guardano i miei post e leggono spesso cose cattive. Mi sono perfino stancata di cancellare i commenti, spero che la gente legga quanto siete brutti dentro" .

