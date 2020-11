"Parole travisate". E ora Laura Pausini spiega il motivo del suo post contro Maradona

I social sono quasi in rivolta dopo quanto è accaduto nel corso delle ultime ore. Laura Pausini, infatti, è finita nel mirino dei sostenitori di Maradona dopo che su Instagram è apparso un commento, poco lusinghiero, che l’artista ha dedicato al calciatore scomparso. Quel post, che è poi stato prontamente rimosso, ha fatto comunque il giro della rete e ha creato una lunga scia di polemiche. Queste ancora non si sono placate. C’è chi è in sostegno della cantante famosa anche all’estero e chi difende strenuamente l’operato del calciatore. La Pausini, nel post della discordia, ha sostenuto che non era giusto celebrare un uomo "bravissimo a giocare" ma "poco apprezzabile per mille cose personali diventate poi pubbliche". Il commento è stato pubblicato il 25 novembre, nel corso della giornata contro la violenza sulle donne.

E oggi, sabato 28 novembre, Laura Pausini prende di nuovo la parola e spiega, sui social, il motivo di quel duro affondo contro Maradona e, soprattutto, spiega le ragioni del gesto. Come ha riportato l’artista, le sue parole sarebbero state travisate e estrapolate da un contesto ben diverso. Prima di tutto, il post che ha scatenato la polemica non è stato mai cancellato. Anzi, è ancora visibile. E soprattutto, si tratta di un commento in risposta a un post che è stato pubblicato su Instagram da parte della sorella della stessa Pausini. "Sicuramente un campione sportivo come lui va ricordo e pianto – ammette la cantante -. Io, però parlo dello spazio riservato alla notizia rispetto ad altre che, secondo me, dovrebbero essere più rilevanti –aggiunge -. In due giorni, in Italia sono state uccise tre donne e queste morti sono comunque importanti. Per me se deve parlare di più", continua.

Laura Pausini, però, nonostante tutto resta ferma nelle sue convinzioni, ma si scusa pubblicamente con i suoi fan e con quelli del calciatore. "Quel post non è stato cancellato. Non era un mio post. Comunque non riporta le parole che sto leggendo in giro sul mio conto. Come sempre tutto viene travisato". A condividere il post della Pausini è stata una sua fedelissima fan che su Twitter ha pregato a tutti di leggere la replica e la giustificazione alla “crisi” che si è scatenata nel corso delle ultime ore. La cantante comunque non è uscita dal vortice delle polemiche. È ancora sotto attacco dai fan del Pibe de Oro.