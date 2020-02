La paura del Coronaviris anche tra i reali inglesi

Era inevitabile che lo spettro del Coronavirus si palesasse tra le mura di Palazzo e fra i ranghi della royal family. Nulla di preoccupante, almeno come riporta l’Indipendent, ma alla luce di una epidemia grave (ma non gravissima), è giusto prendere tutte le misure sanitarie necessarie. Il contagio però non si è paventato tra i corridoi di Buckingham Palace, ma bensì alla scuola in cui studiano i figli di Kate Middleton e del Principe William. La situazione è contenuta e non si prevedono né contagi né una vera e propria epidemia, ma c’è comunque un po’ di preoccupazione in merito.

George e Charlotte frequentano da tempo la rinomata Thomas Batteresa School che si trova nel centro di Londra. È un istituto in cui i figli di Kate e William possono studiare anche l’arte, la danza e altre discipline. È un luogo in cui lo studente viene formato a 360 gradi. Il principe George è dal 2017 che frequenta la scuola londinese, mentre Charlotte ha iniziato solo dallo scorso anno, per ora è ancora alla materna. Quattro scolari sono stati costretti all’isolamento dopo che sono stati per un breve periodo di tempo in Italia, che da una settimana è il focolaio (contenuto) di un’infezione. Il portavoce del magazine che ha rilasciato il rumor afferma che la paura e l’isteria è sotto controllo e che le persone sospette da Coronavirus, per ora, sono state lasciate a casa e in quarantena in misura preventiva. Pericolo scampato dunque per i figli di Kate Middleton? Secondo le prime ricostruzioni non si sarebbe nulla da preoccuparsi. Se gli alunni fossero stati contagiati, non è detto che il virus possa arrivare tra le schiere della famiglia reale e, quindi, mettere in seria difficoltà la famiglia di Kate Middleton. Sulla questione si attendono ulteriori aggiornamenti. Questo si aggiunge ai diversi problemi che la Corona deve affrontare in questi ultimi giorni. Oltre al virus ci sono i pettegolezzi sulla Megxit che, come riportano le news dai tabloid inglesi, stanno mettendo a dura prova Kate Middleton e il principe William.

Un contagio quello del virus che, nonostante le misure di sicurezza, continua inesorabile anche nel Regno Unito. Ad oggi sono 15 i casi conclamati di Coronavirus. Ma la situazione è in divenire. Sono comunque 48 i paesi che vivono nella paura.