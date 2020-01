Piccoli problemi per il principe Harry: "L'arrivo di Archie gli ha fatto perdere i capelli"

Il dado è oramai è tratto. Il Principe Harry insieme a sua moglie Meghan stanno affrontando tutte le conseguenze della loro scelta. Lasciare la famiglia reale non è decisione facile, eppure gli ex duchi di Sussex, pare che abbiamo trovato il loro giusto equilibrio. Le critiche non mancano e saranno una costante sulla vita lontano da Londra, ma la ex coppia reale nonostante tutto, non ha intenzione di mollare la presa e di godersi a pieni questo periodo di serenità. Peccato che la tranquillità è un pallido miraggio.

Come riportano le prime indiscrezioni sulla nuova vita del Principe Harry e di Meghan, la fuga in Canada per ora non è affatto tranquilla, anzi la coppia deve affrontare diversi problemi. Problemi che, inevitabilmente, stanno causando tensioni e stress. Tutto sembra ricadere sul Principe Harry, il quale deve affrontare molte problematiche da solo. Non solo deve trovare un modo per mettere in sicurezza sua moglie e il piccolo Archie da fotografi e giornalisti invadenti, ma deve trovare anche un certo equilibrio dato che, vivere in Canada non è come vivere a Londra. Tensioni e stress che stanno creando qualche piccolo problema di salute al giovane principe. Piccoli problemi che, proprio con il divorzio dai Windsor, si stanno acuendo sostanzialmente. Il dottor Asim Shahmalack della Crown Clinic di Manchester è il primo medico che ha fatto luce sulle condizioni di salute di Harry. Il matrimonio, la nascita del figlio e il divorzio dalla Corona hanno messo a dura prova i capelli del principe, tanto è vero che sta cominciando a perdere la sua chioma, avvicinandosi pericolosamente alla calvizie.

"Tutte queste responsabilità stanno affaticando molto Harry. Soprattutto la paternità non è stata gentile con i capelli del Principe – afferma-. Un fattore molto significativo, tuttavia, è il forte gene della calvizie che attraversa tutta la famiglia Windsor". Il medico è convinto che le condizioni si potranno presto aggravare, rivelando così che il giovane ha assolutamente bisogno di trovare un po’ di pace e tranquillità. In Canada i ritmi sono decisamente meno caotici rispetti a Londra, ma su di lui stanno influendo le critiche, le accuse e le voci di corridoio che aleggiano su Meghan. Fuggire è stato un dovere, ma se la salute viene a mancare, cosa succederà al Principe Harry?