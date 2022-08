Depp-Heard, le prove "hot" scartate dal giudice finiscono su Twitter

Le ricette per i farmaci contro la disfunzione erettile di Depp e le fotografie della Heard nuda. Sono solo alcune delle prove dichiarate inammissibili dalla giudice del tribunale di Fairfax, in Virginia, Penney Azcarate, che però vanno a svelare retroscena inediti sul processo dell'anno, che ha visto Amber Heard e Johnny Depp l'uno contro l'altra.

La sentenza è stata emessa il 1 giugno scorso e ha visto condannati entrambi per diffamazione. L'attrice dovrà versare un risarcimento di 15 milioni di dollari (poi ridotto di un terzo) mentre il divo di Hollywood dovrà all'ex 2 milioni. Ma oggi, a due mesi di distanza, sono state rese note le prove che le parti avevano presentato nel processo, ma che non sono state ritenute utili ai fini del verdetto.

Le carte sono state desecretare, come prevede la legge in Virginia, e richieste da un'avvocatessa e commentatrice su Twitter. La donna ha pagato 3.000 dollari, finanziati grazie al crowfunding, per ottenere oltre 6.600 pagine di prove presentate dai legali di ambo le parti. E così si scopre che tra le carte giudicate irrilevanti o fuorvianti ci sono scatti di Amber Heard nuda, presentati per avvalorare la tesi che l'attrice prima di diventare famosa facesse l'escort, e la testimonianza audio della sorella della Heard, che conferma che la diva ha tagliato una falange della mano dell'ex marito durante una lite. E ancora ricette di alcuni farmaci per curare la disfunzione erettile di Depp, che servivano per avvalorare la tesi che l'attore, in quanto impotente, avrebbe abusato dell'ex moglie con una bottiglia. Ma anche gli sms che Johnny si è scambiato con la rockstar Marilyn Manson, anche lui accusato di abusi da alcune ex, nei quali l'attore gli consiglia di tenere duro.

Le prove sono state pubblicate su Twitter dall'avvocatessa, riaprendo un dibattito che si era chiuso dopo la sentenza. Come se questo non bastasse secondo il New York Post, Amber Heard, sarebbe a un passo dalla bancarotta. L'attrice deve pagare non solo l'ex marito con il maxi risarcimento imposto dal giudice di oltre 10 milioni di dollari, ma deve anche pagare le parcelle milionarie dei suoi avvocati e quelle delle due agenzie di comunicazione che l'hanno seguita durante il processo. Per coprire le spese, la diva di Hollywood sarebbe pronta a vendere alcune proprietà immobiliari.