"Sei vecchia, comportati da 60enne": Rita Rusic risponde a tono agli hater

Insulti gratuiti e davvero poco eleganti quelli che Rita Rusic si è ritrovata a leggere sul suo profilo Instagram, semplicemente per aver osato posare scherzosamente davanti all'obiettivo della macchina fotografica. Gli hater si scagliano contro l'ex gieffina, riferendole un offensivo: " Sei sempre vecchia, comportati da 60enne ". Un commento che trasuda astio e disprezzo. Ma Rita non sembra vacillare davanti al tono poco elegante del follower, ribattendo con un deciso " mi comporto come mi pare! ". Tanto è bastato per raccogliere un consenso unanime da parte dei suoi tantissimi seguaci.

Gli stessi fan sono accorsi in difesa della produttrice, entusiasti per il tono deciso della risposta di Rita Rusic, per nulla intimorita dalle parole offensive degli hater. Del resto Rita non è nuova a questo genere di confronti e diatribe social da parte dei follower, che la vorrebbero relegata a un ruolo meno sexy e forse più sottomesso. Ma l'ex attrice croata non ama le imposizioni e di sicuro non subisce silenziosamente il veleno da social network: preferisce mostrarsi con naturalezza, sfoggiando un fisico perfetto e dalla sensualità innegabile.

E mentre la clip continua a fare incetta di apprezzamenti e like, c'è chi non sembra aver compreso il carattere di Rita ripartendo con nuove accuse, come un tagliente " ma cosa hai in testa ". Ma la diva è pronta a scansare anche questo spintone social, specificando come lei in testa abbia " il cervello ", rispedendo al mittente l'accusa poco elegante. Del resto la donna è nota per la sua incredibile sagacia e ironia, ma anche per la profonda cultura e intelligenza.

Un intervento che non è però bastato per placare la furia dell'incontenibile hater che, pur riconoscendo l'intelligenza di Rita Rusic, bolla la clip come una " caduta di stile " e finisce per battibeccare con gli altri follower, giunti in soccorso della proprietaria del profilo Instagram. Appare d'altronde a tutti chiaro come non vi sia nessuna caduta di stile, come mostra lo stesso video: Rita è intenta a sfilare sorridente davanti all'obiettivo della macchina fotografica, aprendo la gonna di pelle e rivelando così le gambe chilometriche e il suo corpo perfetto. Una vera star che posa con sensualità, apprezzata anche dall'ex collega del GF Vip, la bellissima Fernanda Lessa.

