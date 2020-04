La sexy quarantena di Wanda Nara: l'argentina manda in tilt Instagram

Wanda Nara sta trascorrendo la sua quarantena in compagnia del marito Mauro Icardi e dei cinque figli: Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, i primi tre figli dell'ex marito Maxi Lopez, le due femminucce invece frutto dell'amore con l'ex capitano dell'Inter. La 33enne argentina ha trascorso la prima parte dell'isolamento a Parigi e una volta terminata la quarantena in terra parigini ha deciso di tornare in Italia, la sua seconda casa come da lei definita in più di una circostanza.

Questa scelta sua e del marito Icardi ha suscitato le polemiche da parte di Maxi Lopez che si è scagliato contro Wanda sui social: "Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai all'epicentro del contagioin Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l'abbia notato".

Sia Icardi che Wanda hanno poi risposto alle parole di Maxi Lopez, in maniera indiretta, con l'argentina che gli ha riservato come di consueto una stoccata al veleno: "Il mio ex Maxi Lopez mi ha accusato di aver portato i bambini da Parigi, dove si trovavano, in Italia, nel cuore della pandemia. Ma Maxi sa benissimo dove abitiamo: io non sto a Como, ma in un paesino vicino Como dove ci sono pochissimi casi".

Wanda non ha "voluto" partecipare alla finale del Grande Fratello Vip per la paura di contrarre il coronavirus e la serata della finale del reality show, in diretta tv, ha spiegato: "Wanda è vero che non sei venuta perché Mauro non ti ha mandato?. Sì, aveva un po' di paura. A casa abbiamo il nonno e il papà di Mauro, ed è ovviamente una preoccupazione per noi. Abbiamo anche una signora grande che sta con noi da tanti anni, quindi abbiamo deciso di rimanere tutti a casa."

Wanda sta comunque continuando ad incantare i suoi oltre 6,4 milioni di follower su Instagram con alcuni scatti sexy e provocanti che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. In tutto questo trova anche il momento per lavorare e per dedicarsi ai cinque figli oltre che al marito con cui recentemente ha scatto e postato diverse foto che hanno raccolto una serie infinita di like anche se le preferite dei suoi tanti seguaci sono sempre quelle che ne mettono in risalto il fisico mozzafiato e il suo sguardo seducente.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?